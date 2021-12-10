Son Dakika

Dünya markası Wabco’nun 100. yetkili bayii Çorum’da

Ankara yolu üzerinde faaliyet gösteren Dizsan Otomotiv Scania Bayii, sektörünün önemli markalarından olan “Wabco”nun bayiliğini aldı.

Güncel 10.12.2021, 20:20
3
Dünya markası Wabco’nun 100. yetkili bayii Çorum’da

Söz konusu bayilik nedeniyle Dizsan Otomotiv Scania Bayii’nde bir açılış töreni düzenlendi. Dizsan Otomotiv Scania Bayii Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Eren, Wabco Satış Sonrası Hizmetler Müdürü Alperen Kurt, Kroner Müdürü Mehmet Dinçer ve çok sayıda davetlinin katıldığı açılış töreninde konuşan Dizsan Otomotiv Scania Bayii Şirket Müdürü Abdullah Çoban, Wabco'nun 100. yetkili bayii olma ve hizmetini sunma ayrıcalığının onur ve gururunu yaşadıklarını söyledi. 


Bu güçlü dünya markalarını yanına alan firmalarının Ankara'dan Doğu Karadeniz'e kadar tüm hinterlant içerisinde Scania servisliğindeki güçlü yanını treyler ve alt yapı ile daha da güçlendirerek Çorum ismini tüm bölgesinde hakim kılma ve söz ettirme misyonunu da yerine getirmiş olacağını belirten Çoban, konuşmasına şu şekilde devam etti:
“42 yılı aşkın, Hasan usta emeği ile bu günlere gelinen Dizsan Otomotiv Scania Bayii ve servisliğimizde bayrağı devir alan 2. kşak Ömer Eren dönemine pandemiye ve diğer olumsuzluklara rağmen 2 yıldır hızlı bir giriş yaparak büyüme trendimizi sürdürüyoruz. Son iki yılda önemli ilklere ve projelere imza attık. Güneş enerji santralini faaliyete geçirerek 292 adet Doğuş Otomotiv bayileri arasında ilk ve tek kendi elektriğini üreten bayi sıfatı ile ödüle layık görülerek İsveç'te yapılan proje yarışmasına katılım hakkı kazandık. 


Çekicide dünya devi Scania markası ve Doğuş otomotiv distribütörlüğündeki faaliyet alanımızda yükselmeye devam ediyoruz. Gücümüze güç katarak gelişim alanımız olarak hedeflediğimiz Treyler-Dorse grubunda Alman devleri Schmitz Cargobull ve Krone yetkili servisliğinin yanına yine bir Avrupa dev markası Wabco ve Provia ile küresel fren kontrol sistemleri tedarikçisi ve ticari araçların güvenliğini, verimliliğini, bağlanabilirliğini artıran diğer gelişmiş teknolojilerin entegrasyonunu sağlayan Wabco Global pazarları önemli ve güçlü bir markasıdır. 
Bugün, firmamızın ülkemizde dünya markası Wabco'nun 100. yetkili bayii olma ve hizmetini sunma ayrıcalığının onur ve gururunu yaşıyoruz.
Yapmış olduğumuz sektörel analizlerimizde treyler –dorse ve altyapısı alanında ciddi talep ve beklentinin olduğu tarafımızca gözlemlenmiş ve bu alan gelişim alanımız olarak hedeflenerek gerekli alt yapı çalışmalarımız tamamlanmıştır. Bu amaçla, bölgemizde treyler ve alt yapıda büyük bir boşluğu doldurmayı hedefliyoruz.” 
Çoban’ın ardından Wabco Satış Sonrası Hizmetler Müdürü Alperen Kurt ve Kroner Müdürü Mehmet Dinçer de birer konuşma yaptı.
Törenin devamında Abdullah Çoban’a bayilik yetkisi ve çalışanlara sertifikaları verildi. Sonrasında ise okunan duanın ardından kurdele hep birlikte kesildi.

(Taner ŞİMŞEK)
 

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
parçalı bulutlu
banner364
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 15 39
2. Konyaspor 15 27
3. Fenerbahçe 15 27
4. Hatayspor 15 26
5. Başakşehir 15 25
6. Alanyaspor 15 24
7. Galatasaray 15 23
8. Karagümrük 15 22
9. Beşiktaş 15 21
10. Adana Demirspor 15 20
11. Sivasspor 15 19
12. Giresunspor 15 19
13. Kayserispor 15 19
14. Altay 15 18
15. Antalyaspor 15 18
16. Gaziantep FK 15 18
17. Göztepe 15 14
18. Öznur Kablo Yeni Malatya 15 14
19. Kasımpaşa 15 11
20. Rizespor 15 10
Takımlar O P
1. Ankaragücü 15 30
2. Erzurumspor 13 28
3. Ümraniye 14 27
4. Eyüpspor 14 27
5. Bandırmaspor 14 25
6. Samsunspor 14 22
7. Tuzlaspor 13 21
8. İstanbulspor 14 20
9. Kocaelispor 14 20
10. Gençlerbirliği 14 20
11. Boluspor 14 19
12. Adanaspor 15 19
13. Menemenspor 14 18
14. Bursaspor 14 17
15. Manisa FK 15 17
16. Denizlispor 14 15
17. Ankara Keçiörengücü 14 14
18. Altınordu 15 13
19. Balıkesirspor 14 7
Takımlar O P
1. Man City 15 35
2. Liverpool 15 34
3. Chelsea 15 33
4. West Ham 15 27
5. Tottenham 14 25
6. M. United 15 24
7. Arsenal 15 23
8. Wolverhampton 15 21
9. Brighton 15 20
10. Aston Villa 15 19
11. Leicester City 15 19
12. Everton 15 18
13. Brentford 15 17
14. Crystal Palace 15 16
15. Leeds United 15 16
16. Southampton 15 16
17. Watford 15 13
18. Burnley 14 10
19. Newcastle 15 10
20. Norwich City 15 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 16 39
2. Sevilla 15 31
3. Real Betis 16 30
4. Atletico Madrid 15 29
5. Real Sociedad 16 29
6. Rayo Vallecano 16 27
7. Barcelona 15 23
8. Valencia 16 22
9. Athletic Bilbao 16 21
10. Osasuna 16 21
11. Espanyol 16 20
12. Mallorca 16 19
13. Villarreal 15 16
14. Celta de Vigo 16 16
15. Granada 15 15
16. Elche 16 15
17. Deportivo Alaves 15 14
18. Cádiz 16 12
19. Getafe 16 11
20. Levante 16 8

Gelişmelerden Haberdar Olun

@