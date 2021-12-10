Dünya markası Wabco’nun 100. yetkili bayii Çorum’da

Söz konusu bayilik nedeniyle Dizsan Otomotiv Scania Bayii’nde bir açılış töreni düzenlendi. Dizsan Otomotiv Scania Bayii Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Eren, Wabco Satış Sonrası Hizmetler Müdürü Alperen Kurt, Kroner Müdürü Mehmet Dinçer ve çok sayıda davetlinin katıldığı açılış töreninde konuşan Dizsan Otomotiv Scania Bayii Şirket Müdürü Abdullah Çoban, Wabco'nun 100. yetkili bayii olma ve hizmetini sunma ayrıcalığının onur ve gururunu yaşadıklarını söyledi.



Bu güçlü dünya markalarını yanına alan firmalarının Ankara'dan Doğu Karadeniz'e kadar tüm hinterlant içerisinde Scania servisliğindeki güçlü yanını treyler ve alt yapı ile daha da güçlendirerek Çorum ismini tüm bölgesinde hakim kılma ve söz ettirme misyonunu da yerine getirmiş olacağını belirten Çoban, konuşmasına şu şekilde devam etti:

“42 yılı aşkın, Hasan usta emeği ile bu günlere gelinen Dizsan Otomotiv Scania Bayii ve servisliğimizde bayrağı devir alan 2. kşak Ömer Eren dönemine pandemiye ve diğer olumsuzluklara rağmen 2 yıldır hızlı bir giriş yaparak büyüme trendimizi sürdürüyoruz. Son iki yılda önemli ilklere ve projelere imza attık. Güneş enerji santralini faaliyete geçirerek 292 adet Doğuş Otomotiv bayileri arasında ilk ve tek kendi elektriğini üreten bayi sıfatı ile ödüle layık görülerek İsveç'te yapılan proje yarışmasına katılım hakkı kazandık.



Çekicide dünya devi Scania markası ve Doğuş otomotiv distribütörlüğündeki faaliyet alanımızda yükselmeye devam ediyoruz. Gücümüze güç katarak gelişim alanımız olarak hedeflediğimiz Treyler-Dorse grubunda Alman devleri Schmitz Cargobull ve Krone yetkili servisliğinin yanına yine bir Avrupa dev markası Wabco ve Provia ile küresel fren kontrol sistemleri tedarikçisi ve ticari araçların güvenliğini, verimliliğini, bağlanabilirliğini artıran diğer gelişmiş teknolojilerin entegrasyonunu sağlayan Wabco Global pazarları önemli ve güçlü bir markasıdır.

Bugün, firmamızın ülkemizde dünya markası Wabco'nun 100. yetkili bayii olma ve hizmetini sunma ayrıcalığının onur ve gururunu yaşıyoruz.

Yapmış olduğumuz sektörel analizlerimizde treyler –dorse ve altyapısı alanında ciddi talep ve beklentinin olduğu tarafımızca gözlemlenmiş ve bu alan gelişim alanımız olarak hedeflenerek gerekli alt yapı çalışmalarımız tamamlanmıştır. Bu amaçla, bölgemizde treyler ve alt yapıda büyük bir boşluğu doldurmayı hedefliyoruz.”

Çoban’ın ardından Wabco Satış Sonrası Hizmetler Müdürü Alperen Kurt ve Kroner Müdürü Mehmet Dinçer de birer konuşma yaptı.

Törenin devamında Abdullah Çoban’a bayilik yetkisi ve çalışanlara sertifikaları verildi. Sonrasında ise okunan duanın ardından kurdele hep birlikte kesildi.

(Taner ŞİMŞEK)

