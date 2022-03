Dünya Kadınlar Günü ile hatırlayalım insanlığımızı

Bir askeri uzman diyor ki: Nükleer silahlar kullanılırsa, Afrika’nın güney uçları dışında hiçbir yerde hayat kalmaz. İnsanlık, binlerce yılda oluşturduğu uygarlığı, kendi eliyle yok etmiş olur. Radyasyonun ulaşamadığı veya tahribatının az olduğu yerlerden, yeni bir insan nesli türemeye başlar.

Dünyanın karşı karşıya kaldığı tablo böylesine vahim, böylesine iç karartıcı.

İnsanoğlunun, bu çılgınlığın kıyısından dönüp hayata yol vermesi, tüm dünyanın en temel dileği, beklentisi, duası…

Ülkemizin de, Çorum’umuzun da, bu yaşanan musibetten bir ders çıkarması zamanı gelmedi mi? Barışa, sevgiye, kardeşliğe yol açmak için, daha neyi bekleyeceğiz?

Kutuplaştırıcı, ayrıştırıcı, ötekileştirici her türlü dili ve söylemi toprağın altına gömme zamanıdır. Atatürk’ün, yüz yıl öncesinden bugünleri aydınlatan “ulusal birlik” meşalesine sımsıkı sarılmanın zamanıdır. Demokrasi, hukuk, adalet, insan hakları, eşitlik, özgürlük, sevgi, saygı, hoşgörü sözcüklerinde ifadesini bulan insanlık değerlerini hep birlikte kucaklamanın zamanıdır.

Bu güzellikleri içimizde yeşertmek ve toplumla paylaşmak için, insanlığımızı hatırlamak için önümüzde çok anlamlı bir gün var: 8 Mart Dünya Kadınlar Günü veya bir kesime göre de Dünya Emekçi Kadınlar Günü…

Her şey kadına saygıyla başlar. Kadının ellerinde yeşerir tüm çiçekler, tüm renkler, dünyanın tüm güzellikleri…

8 Mart’ta, tam da buradan başlayalım, sevgiyi, şefkati, merhameti, insancıllığı yüceltmeye, farklılıklarımızın zenginliğimiz olduğu bilincini her şeyin önüne çıkarmaya…

HAYDİ, ÇORUM HABER’LE 8 MART’A!