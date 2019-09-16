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Dünya Hitit Günü kutlamaları için hazırlıklar başladı

Vakıf 19 Yönetim Kurulu Başkanı Alper Bilan, Çorum’u ve tarihi zenginliklerini daha iyi tanıtabilmek amacı ile Vakıf 19 tarafından ilan ve tescil edilen Dünya Hitit Günü kutlamalarının ll. si için hazırlıklara başladıklarını ifade etti.

Dünya Hitit Günü kutlamaları için hazırlıklar başladı

Vakıf 19 Yönetim Kurulu Başkanı Alper Bilan, Çorum’u ve tarihi zenginliklerini daha iyi tanıtabilmek amacı ile Vakıf 19 tarafından ilan ve tescil edilen Dünya Hitit Günü kutlamalarının ll. si için hazırlıklara başladıklarını ifade etti.

16 Eylül 2019 Pazartesi 22:16
Dünya Hitit Günü kutlamaları için hazırlıklar başladı

Türk Japon Vakfı Başkanı Cafer Tayyar Sadıklar'ı ziyaret ederek geçirmiş olduğu ameliyat nedeni ile geçmiş olsun dileklerimizi ilettiklerini ve Dünya Hitit Günü programının ll.’sini 15 Nisan 2020 tarihinde daha geniş kapsamlı olarak iki vakıf işbirliğinde Türk Japon Vakfı Salonlarında yapmak için görüş birliğine vardıklarını anlatan Bilan, yaptığı yazılı açıklamada, Ekim ayı başlarında Vakıf 19 Yönetim Kurulu olarak Çorum'a geleceklerini ve bir dizi ziyarette bulunacaklarını kaydederek, Türk Japon Vakfı ile Kasım ayı içerisinde Anadolu Medeniyetleri konusunda ortak bir panel yaparak Çorum ve vakfın sesini tüm Ankaralılara ve bilim dünyasına duyurmak istediklerini anlattı.(Haber Merkezi)

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