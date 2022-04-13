Dünya Hitit Günü Cumartesi başlıyor
Güncel 13.04.2022, 21:59
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Vakıf 19 Başkanı Alper Bilan, “Dünya Hitit Günü” kutlamalarının ikincisinin, 16 Nisan Cumartesi günü başlayacağını ve 20 Nisan günü sona ereceğini hatırlatarak, Türk-Japon Vakfı salonlarında Valilik ve Belediye’nin de işbirliği ile gerçekleştirilecek etkinliğin, Çorum’un tanıtımına büyük katkı sağlayacağını, bu nedenle tüm Çorumluları yanlarında görmek istediklerini söyledi. (Haber Merkezi)
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|35
|15. Altınordu
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|35
|16. Denizlispor
|29
|33
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|29
|33
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|29
|31
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|30
|62
|4. Tottenham
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|54
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|51
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|49
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|29
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|31
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|36
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|31
|34
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|32
|33
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|30
|28
|18. Burnley
|30
|24
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|31
|22
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|31
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|72
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|30
|60
|3. Sevilla
|31
|60
|4. Atletico Madrid
|31
|57
|5. Real Betis
|31
|56
|6. Real Sociedad
|31
|54
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|31
|46
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|45
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|42
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