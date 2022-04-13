Dünya Hitit Günü Cumartesi başlıyor

Vakıf 19 Başkanı Alper Bilan, “Dünya Hitit Günü” kutlamalarının ikincisinin, 16 Nisan Cumartesi günü başlayacağını ve 20 Nisan günü sona ereceğini hatırlatarak, Türk-Japon Vakfı salonlarında Valilik ve Belediye’nin de işbirliği ile gerçekleştirilecek etkinliğin, Çorum’un tanıtımına büyük katkı sağlayacağını, bu nedenle tüm Çorumluları yanlarında görmek istediklerini söyledi. (Haber Merkezi)

