Dünya Hitit Günü, 16 Nisan’da Türk-Japon Vakfı’nda

Dünya Hitit Günü’nün, Çorum’un ve tarihi-kültürel zenginliklerinin tanıtımında önemli bir yere sahip olduğunu, pandemi arasından sonra ikinci etkinliğin bu yıl hayata geçirileceğini vurgulayan Alper Bilan, “Çorum Valiliğimiz ve belediyemiz ile işbirliği içerisinde çok güzel bir programla yerli ve yabancı milyonlara kentimizi tanıtmak istiyoruz. Tüm hemşerilerimizi bekliyoruz.” dedi.

(Haber Merkezi)

