Dünya Hitit Günü, 16 Nisan’da Türk-Japon Vakfı’nda
Vakıf 19 Başkanı Alper Bilan, Dünya Hitit Günü kutlamalarının ikincisini, Türk - Japon Vakfı salonlarında 16-20 Nisan 2022 tarihleri arasında gerçekleştireceklerini duyurdu.
Güncel 31.03.2022, 19:01
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Dünya Hitit Günü’nün, Çorum’un ve tarihi-kültürel zenginliklerinin tanıtımında önemli bir yere sahip olduğunu, pandemi arasından sonra ikinci etkinliğin bu yıl hayata geçirileceğini vurgulayan Alper Bilan, “Çorum Valiliğimiz ve belediyemiz ile işbirliği içerisinde çok güzel bir programla yerli ve yabancı milyonlara kentimizi tanıtmak istiyoruz. Tüm hemşerilerimizi bekliyoruz.” dedi.
(Haber Merkezi)
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