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Dünya Engelliler Günü için istişare toplantısı

3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle ilimizde düzenlenecek programı belirleyerek kurumlar arası eşgüdüm sağlanması ve farkındalık oluşturmak amacıyla bir toplantı düzenlendi.

Dünya Engelliler Günü için istişare toplantısı

3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle ilimizde düzenlenecek programı belirleyerek kurumlar arası eşgüdüm sağlanması ve farkındalık oluşturmak amacıyla bir toplantı düzenlendi.

18 Kasım 2019 Pazartesi 20:18
Dünya Engelliler Günü için istişare toplantısı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinatörlüğünde; Çorum Belediye Başkanlığı, Çorum İl Garnizon Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı, Hitit Üniversitesi, İl Müftülüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve engellilik alanında çalışan sivil toplum kuruluşların katıldığı toplantı kuruma bağlı Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü’nde gerçekleştirildi.

Toplantıda ayrıca; erişilebilirlik, sağlık, çalışma alanları, faaliyetler gibi çeşitli konularda yaşanan sorunlar ve yapılan iyi çalışmalar hakkında konuşuldu. Engelli sivil toplum kuruluşları Çorum’un kamu kurumları olarak daima engellilerin yanında olduğunu ve her zaman kendileriyle ilgili konularda çözüm yolu bulduklarını ifade ederek teşekkürlerini bildirdiler.

Toplantıyla ilgili Çorum Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; “Kurum olarak daima halkımızın yanında hizmet için bulunmakta olduğumuzu bildirir halkımızı bu önemli günlerin anımsanmasında yanımızda görmek isteriz” denildi.

(Volkan SINAYUÇ)

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