Dünya Çorumlu Dernekler Federasyonu’nun iftar buluşması
Güncel 12.04.2022, 19:02
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Dünya Çorumlu Dernekler Federasyonu, Üsküdar Belediyesi’nin ev sahipliğinde iftar buluşması düzenledi.
Federasyon Genel Başkanı Metin Akkuş, iftar yemeğine katılan Üsküdar’ın STK’lardan Sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı Esat Kalay başta olmak üzere, tüm konuklarına teşekkür etti.
(Haber Merkezi)
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