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Dünya Çorumlu Dernekler Federasyonu yönetimi oluştu

İstanbul Ataşehir’de kuruluş çalışmaları tamamlanan Dünya Çorumlu Dernekler Federasyonu’nun ilk genel kurulu yapıldı.

Dünya Çorumlu Dernekler Federasyonu yönetimi oluştu

İstanbul Ataşehir’de kuruluş çalışmaları tamamlanan Dünya Çorumlu Dernekler Federasyonu’nun ilk genel kurulu yapıldı.

13 Eylül 2019 Cuma 23:00
Dünya Çorumlu Dernekler Federasyonu yönetimi oluştu

İstanbul Ataşehir’de kuruluş çalışmaları tamamlanan Dünya Çorumlu Dernekler Federasyonu’nun ilk genel kurulu yapıldı.

Federasyon Genel Başkanlığı’na, Kurucu Başkan Metin Akkuş yeniden seçilirken, Yönetim Kurulu da şu isimlerden oluşturuldu:

Ercan Koşar, Selami Topcu, Murat Arı, Hüseyin Kuldan, İlhami Dursun, Hasan Sezer, Hüseyin Akmaz.

Kadın Kolları Başkanı Yıldız Karaman, Başkan Yardımcısı Gülay Keçecioğlu.

Gençlik Kolları Başkanı Şenol Akca.

İlk genel kurulda, federasyon bünyesinde Çorumlu İşadamları Derneği’nin kurulması, gençlere burs ve kan bağışı kampanyalarının düzenlenmesi, Ekim ayı içinde yemek organize edilmesi kararlaştırıldı. (Haber Merkezi)

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