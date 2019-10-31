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Dünya Çorumlu Dernekler Federasyonu tanıtım atağında

Dünya Çorumlu Dernekler Federasyonu, önceki aylarda tüzel kişiliğini kazandıktan sonra, geçtiğimiz Eylül ayında da genel kurulunu yapmış, yönetim kadrolarını oluşturmuştu. Federasyon’un ilk etkinliği ise, 20 Ekim 2019 günü “Kızılay’a Kan Bağışı” etkinliği ve eğlence programı olmuştu.

Dünya Çorumlu Dernekler Federasyonu tanıtım atağında

Dünya Çorumlu Dernekler Federasyonu, önceki aylarda tüzel kişiliğini kazandıktan sonra, geçtiğimiz Eylül ayında da genel kurulunu yapmış, yönetim kadrolarını oluşturmuştu. Federasyon’un ilk etkinliği ise, 20 Ekim 2019 günü “Kızılay’a Kan Bağışı” etkinliği ve eğlence programı olmuştu.

31 Ekim 2019 Perşembe 00:04
Dünya Çorumlu Dernekler Federasyonu tanıtım atağında

İstanbul Ataşehir merkezli olmak üzere kuruluşunu tamamlayan Federasyon, şimdi de tanıtım atağına geçiyor. Federasyon Genel Başkanı Metin Akkuş, yönetici arkadaşları ile birlikte Cumartesi günü Kargı’ya gelerek Kargı Panayırı’na katılacaklarını, Pazartesi günü ise, Vali Mustafa Çiftçi ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın başta olmak üzere bazı ziyaretlerde bulunacaklarını söyledi.

Federasyon yönetimi, Metin Akkuş’un Genel Başkanlığında, şu isimlerden oluşuyor: Başkan Vekilleri: Ercan Koşar, Selami Topçu. Genel Sekreter: Murat Arı. Teşkilattan Sorumlu Başkanlar: Hasan Sezer, Hüseyin Kuldan, İlhami Dursun. Teşkilattan Sorumlu Başkan Yardımcıları: Hasan Şimşek, İsa Ergün, Şaban Karaman, İbrahim Tüfekci, Ali Akdana, Ali Dursun, Hasan Kaçmaz.

Kadın Kolları Başkanı Yıldız Karaman, Siyasi İşler Başkanı Hüseyin Akmaz, Hukuk Komisyonu Başkanı Hüseyin Tuzcu, Yerel Yönetimler Başkanı Gülay Keçecioğlu, Gençlik Kolları Başkanı Şenol Akça, Sağlık Komisyonu Başkanı Dr. Başar Yöngel, Eğitim Komisyonu Başkanı Özgül Tepe, Panel ve Konferans Başkanı Muhammet Cevat Çördük, Medya Başkanı Yasin Akça, Halkla İlişkiler Başkanı Celal Karaman, Sosyal Hizmetler Başkanı Mehmet Ünal, Kültür ve Sanat Komisyonu Başkanı Osman Selçuk Köse.

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi de, Dünya Çorumlu Dernekler Federasyonu Yüksek Danışma Kurulu üyeliğini kabul ederken, “Ben de artık gerçek Çorumluyum. Teklifinizi memnuniyetle kabul ediyorum” ifadesini kullandı. Yüksek Danışma Kurulu’nda Mardin Valisi, hemşehrimiz Mustafa Yaman, İstanbul Vali Yardımcısı Levent Kılıç, Hakim Nuh Hüseyin Köse gibi pek çok tanınmış, seçkin isim yer alıyor.

(Haber Merkezi)

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