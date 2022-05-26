Dünya Çölyak Günü nedeniyle glutensiz piknik
Dünya Çölyak Günü nedeniyle Amasya’da düzenlenen “Glutensiz Piknik” isimli etkinliğe Çorum Çölyak Derneği Başkan Yardımcısı Hacer Kesici, Yönetim Kurulu Üyesi Tuncay Kesici ve bazı dernek üyeleri de katıldı.
Güncel 26.05.2022, 19:16
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Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı’nın katılımı ile çölyak ile ilgili farkındalık oluşturmak adına Amasya’da glütensiz ürünler imal eden Dolphin Cafe&pastane sahibi Ayla Yıldız’ın düzenlediği etkinliğe Çorum’dan katılan Çölyak Derneği yöneticileri güzel bir gün geçirdi.
Bölgedeki çölyaklıları birleştiren organizasyondan duyduğu mutluluğu dile getiren Hacer Kesici, kendilerini davet eden Ayla Yıldız ve etkinliğe katılan Belediye Başkanı Sarı’ya teşekkür etti.
Mehmet Sarı, piknikte çölyak hastalarının sorunlarını dinlerken, konuşmanın ardından çölyak hastaları için hazırlanan glütensiz pasta kesilerek, etkinliğe katılanlara glutensiz ürünler ikram edildi.
(Volkan SINAYUÇ)
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