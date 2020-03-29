“Dünya Beyin Günü”nde, epilepsi hastalarının beklentileri dile getirildi

Epilepsi ve Yaşam Platformu Kurucu Başkanı Ebru Öztürk’ün Dünya Beyin Günü nedeniyle yaptığı konuşma, video görüntüleriyle, Platformun Çorum Temsilcisi Kubilay Araz tarafından kamuoyuna duyuruldu.

Platform Başkanı Ebru Öztürk, koronavirüs ile mücadele edilen şu günlerde, herkesin evinde kalmaya çağırıldığını, epilepsililerin bir çoğunun ise, fenalaşma korkusu ile kendilerine zaten toplumdan izole ettiklerini anlatarak şu ifadeleri kullandı:

“Epilepsililerin engel derecesinin hesaplanması ve nöbetleri tamamen biten ama ilaç kullanmaya devam edenlere de ehliyet verilmesi konusunda, ombudsmana gönderdiğimiz yönetmelik tasarımızın dikkate alınmasını bekliyoruz.”

“Dünyada koronavirüs sorunu yokken, taleplerimizi Sağlık Bakanlığımıza ulaştırmak üzere pek çok girişimde bulunduk, ama sonuç alamadık. Oysa, saptanan 850 bin, tahmin edilen 950 bin kişiyi temsil ediyoruz.”

“Dünya Beyin Günü’nde, en az zayiatla, en az rahatsızlıkla, en kısa sürede sağlıklı günlere ulaşmamız, yönetmelikle ilgili önerilerimizin kısa sürede onaylanması dileğiyle...”

(Haber Merkezi)