Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 21°
açık
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
101466
ALTIN
275.522
DOLAR
5.7503
STERLİN
7.4159
EURO
6.3755

Dünya 16 Yaş Altı Satranç Olimpiyatları sona erdi

Türkiye Satranç Federasyonunca (TSF) Çorum Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Dünya 16 Yaş Altı Satranç Olimpiyatları sona erdi.

Dünya 16 Yaş Altı Satranç Olimpiyatları sona erdi

Türkiye Satranç Federasyonunca (TSF) Çorum Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Dünya 16 Yaş Altı Satranç Olimpiyatları sona erdi.

06 Kasım 2019 Çarşamba 14:44
Dünya 16 Yaş Altı Satranç Olimpiyatları sona erdi

Kent merkezindeki bir otelde düzenlenen organizasyona, Türkiye'nin yanı sıra Ermenistan, Avustralya, Azerbaycan, Belarus, Bulgaristan, Kanada, Çin, Kolombiya, Çekya, Almanya, Yunanistan, Hindistan, İzlanda, Macaristan, İran, Irak, İsrail, Kazakistan, Litvanya, Malezya, Moldova, Karadağ, Portekiz, Rusya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya, Somali, Güney Afrika, Sri Lanka, İsviçre, Tayland, Türkmenistan, Ukrayna, ABD, Kuzey Makedonya ve Özbekistan'dan 235 sporcu katıldı.

29 Ekim'de başlayan olimpiyatlarda, Azerbaycan birinci, Özbekistan ikinci, Belarus da üçüncü oldu. Olimpiyatta dereceye giren takım ile sporcular için kupa ve madalya töreni düzenlendi. 

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, törende yaptığı konuşmada, 38 ülkeden 400'ü aşkın konuğu ağırlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, dereceye giren takımları tebrik etti.

Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim ise kendisini memleketinde gibi hissettiğini söyledi. 

Organizasyonda şampiyon olan Azerbaycan Satranç Takımı'nı tebrik eden İbrahim, "Biz tek millet, iki devletiz. Buradaki yetkililer, dünya çocuklarına Türkiye'nin kalbini açtı. Organizasyonda başarılı olan bizim aslanları da tebrik ediyorum. Siz, kardeş Türkiye'de hem Azerbaycan için hem de Türkiye için mücadele ettiniz. Teşekkür ederim." diye konuştu. 

TSF Başkanı Gülkız Tulay, 6 kıtadan yüzlerce sporcunun satranç oynamak için Çorum'da buluştuğunu kaydetti. 

Olimpiyatta her sporcunun kendi ülkesi için hamle yaptığını belirten Tulay, "Dünyanın dört bir yanından gelen misafirlerimiz, dünyanın ilk yazılı barış antlaşması olarak bilinen Kadeş Barış Antlaşması'nın imzalandığı topraklara ayak bastı. Kardeşliğin ve sevginin merkezi Çorum'u tanıma fırsatı buldular. Organizasyonumuza katılan ve dereceye giren sporcularımızı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı. 

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

(AA)

İlgili Haberler
Arkadaşının tavsiyesiyle girdiği enerji sektöründe örnek oldu
Arkadaşının tavsiyesiyle girdiği enerji sektöründe örnek oldu
OKA ‘geleceğin meslekleri’ üzerinde çalışıyor
OKA ‘geleceğin meslekleri’ üzerinde çalışıyor
“Kuzguncuklu Fazilet” Çorum’da sahnelenecek
“Kuzguncuklu Fazilet” Çorum’da sahnelenecek
Ulusal basın temsilcileri Hattuşa'ya hayran kaldı
Ulusal basın temsilcileri Hattuşa'ya hayran kaldı
“Ecevit, Türk siyasetinin yoluna ışık tuttu”
“Ecevit, Türk siyasetinin yoluna ışık tuttu”
Bülent Ecevit anıldı
Bülent Ecevit anıldı

banner155

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim