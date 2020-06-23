Dumlupınar sokaklarda asfalt bakımları yapılıyor

Yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarına karar verirken vatandaşlardan ve mahalle muhtarlarından gelen talepleri değerlendirdiklerini ifade eden Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, "Dumlupınar 9. Sokakta oturan hemşehrilerimiz bizden yolun yapılmasını talep etti; muhtarımızın da bu noktada bizden talebi vardı. Biz, Dumlupınar 9. Sokak ve çevresindeki tüm sokaklarda incelemelerimizi yaptık ve bozuk olan yerleri tespit edip çalışmalarımızı başlattık. Çalışmalar tamamlandığında bu bölgede asfalt problemi çözülmüş olacak." dedi.

Muhtar Kızıltepe'den Başkan Aşgın'a teşekkür

Belediye Başkanımız Dr. Halil İbrahim Aşgın'ın yanına mahallemle ilgili bir taleple gittiğimde hiç bir zaman geri çevirmedi diyen Bahçelievler Mahalle Muhtarı Hasan Kızıltepe, “Mahalle sakinlerimizin muhtar olarak bana ilettiği ve bizim mahallemiz adına gerekli gördüğümüz tüm talepleri belediyemize ve bilhassa Belediye Başkanımıza gönül rahatlığıyla iletiyorum. Bu taleplerin yerine getirilmesi konusunda bugüne dek herhangi bir sorunla karşılamadık. Belediyemiz, mahallemizde gerekli olan tüm noktalarda asfalt ve alt yapı çalışmalarına şu an devam etmekte. Bahçelievler Mahallesi Muhtarı ve sakini olarak mahallem adına Belediye Başkanımıza çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum.” dedi.