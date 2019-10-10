“Dumlupınar kavşağındaki kaza sürücü hatası sonucu”

Vali Çiftçi’nin konuya ilişkin açıklaması şöyle:

“06. 10.2019 tarihinde Dumlupınar Caddesi, Dumlupınar Kavşağında meydana gelen yaralanmalı ve maddi hasarlı trafik kazası ile ilgili olarak Belediye ekiplerince koordineli bir şekilde yapılan incelemede, kavşağın levhalarının tam olduğu, yaya geçit ikonlarının tamamlandığı görülmüştür. Dumlupınar Kavşağında meydana gelen kazada sürücünün 1.54 promil alkollü olduğu ve kazanın kavşağa yaklaşırken hızını azaltmamasından kaynaklandığı anlaşılmıştır.

Bu kavşakta 2018 yılı içerisinde 2 yaralanmalı kaza ve 2019 yılı içerisinde ise 1 yaralanmalı kaza meydana gelmiş, maddi hasarlı kaza meydana gelmemiştir.” (Haber Merkezi)