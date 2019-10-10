Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum
açık
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
99649
ALTIN
286.167
DOLAR
5.8613
STERLİN
7.1778
EURO
6.4365

“Dumlupınar kavşağındaki kaza sürücü hatası sonucu”

Vali Mustafa Çiftçi, gazetemizin 8 Ekim 2019 günlü sayısında “Bu kavşak çok can yakıyor” başlıklı haberle ilgili bir açıklama göndererek, Dumlupınar kavşağında meydana gelen ve habere konu olan kazanın, sürücü hatasından kaynaklandığını bildirdi.

“Dumlupınar kavşağındaki kaza sürücü hatası sonucu”

Vali Mustafa Çiftçi, gazetemizin 8 Ekim 2019 günlü sayısında “Bu kavşak çok can yakıyor” başlıklı haberle ilgili bir açıklama göndererek, Dumlupınar kavşağında meydana gelen ve habere konu olan kazanın, sürücü hatasından kaynaklandığını bildirdi.

10 Ekim 2019 Perşembe 00:41
“Dumlupınar kavşağındaki kaza sürücü hatası sonucu”

Vali Çiftçi’nin konuya ilişkin açıklaması şöyle:

“06. 10.2019 tarihinde Dumlupınar Caddesi, Dumlupınar Kavşağında meydana gelen yaralanmalı ve maddi hasarlı trafik kazası ile ilgili olarak Belediye ekiplerince koordineli bir şekilde yapılan incelemede, kavşağın levhalarının tam olduğu, yaya geçit ikonlarının tamamlandığı görülmüştür. Dumlupınar Kavşağında meydana gelen kazada sürücünün 1.54 promil alkollü olduğu ve kazanın kavşağa yaklaşırken hızını azaltmamasından kaynaklandığı anlaşılmıştır.

Bu kavşakta 2018 yılı içerisinde 2 yaralanmalı kaza ve 2019 yılı içerisinde ise 1 yaralanmalı kaza meydana gelmiş, maddi hasarlı kaza meydana gelmemiştir.” (Haber Merkezi)

Anahtar Kelimeler:
Vali Mustafa Çiftçi
İlgili Haberler
Şıklığın yeni adresi
Şıklığın yeni adresi
Öztaş’ın Vakıf 19 ziyareti
Öztaş’ın Vakıf 19 ziyareti
“Çorum adına gurur verici”
“Çorum adına gurur verici”
Murat Ocak’ın ziyareti
Murat Ocak’ın ziyareti
Nükleer Tıp Uzmanı Dr. Aykut Kürşat Fidan göreve başladı
Nükleer Tıp Uzmanı Dr. Aykut Kürşat Fidan göreve başladı
Çorum’un dışarıda tanıtımı için girişim
Çorum’un dışarıda tanıtımı için girişim
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim