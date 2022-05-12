Dükkan tadilatı yapılacak

Kerebi Gazi 1. Cadde Dükkan Tadilatları yapım işi için 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale düzenlendi.

Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayın yönetimindeki komisyon huzurunda düzenlenen ihalede ilk olarak firmaların teklif ve belgeleri incelendi.

Belediye ait dükkanlarda mimari projede vaziyet planında belirtilen kısımda yaklaşık 2 bin 400 metrekarelik inşaat alanında yapılacak olan ve yaklaşık maliyeti 379 bin 138 TL olan ihalede Hüseyin Sarı 390 bin TL teklif sunarken, Emre Topkara ise 531 bin 400 TL’lik teklif verdi.

Komisyon Başkanı Sayın ihale sonucunun firmalara resmi yazıyla bildirileceğini açıkladı.

(Ömür SOYTEMİZ)

