Düğünlerde de denetim yapılacak

Yeni kararların alındığı toplantıda, içinde bulunduğumuz mevsim itibariyle düğün etkinliklerinin yoğun olması sebebiyle; salon, cadde, mahalle, kır, köy vb. yerlerde yapılan düğünlerde denetimlerin kolluk birimleri tarafından artırılmasına, kararlara uymadıkları tespit edilen işletmeye/kişilere ve düğün sahiplerine idari yaptırımların uygulanacağı belirtildi.

Yükseköğretim kurumları dâhil eğitim veren her kademedeki kurum ve okullar ile bunlara ait yurt ve pansiyonlarda, tarımsal amaçlı kooperatif ve bölge birlikleri, tarım kredi kooperatifleri ve bölge birlikleri ile üretici ve yetiştirici birliklerinin genel kurul toplantılarında gerekli tedbirlerin alınacağının belirtildiği açıklamada, salgının önlenmesine yönelik öncelikli tedbirlerden olan ağzı ve burnu kapatacak şekilde maske kullanımının kontrol ve takibi için kolluk birimleri ve zabıta müdürlüğü denetimlerinin artırılmasına, taviz verilmeksizin maske kullanmadığı tespit edilen kişilere idari yaptırımların uygulanacağı vurgulandı. (Haber Merkezi)