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“Düğünler ekonomiyi canlandıracak”

Güncel 10.06.2020, 12:33
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“Düğünler ekonomiyi canlandıracak”

Pandemi sürecinde işsizliğin azalması ve yaz sezonunda ekonominin hareketlenmesi için düğünlerin 1Temmuz 2020 tarihinden itibaren başlaması için alınan kararın olumlu olarak değerlendiren TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken kararın 2 milyonu aşkın esnaf tarafından sevinçle karşılandığını belirterek, “Karar ile ekonomi canlanacak, işsizliğin önüne set çekilmiş olacak. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan düğün salonları ve eğlence mekanlarının açılması yönündeki kararın piyasalara olumlu yansıyacak. 150 milyarlık bir para girmesi her kesimi sevindirecek” dedi.

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