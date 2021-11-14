Düğünde kurşunların hedefi olan 2 kişi hayatını kaybetti

Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Tepekutuğun köyünde meydana geldi. İddiaya göre, düğün merasiminde kimliği belirlenemeyen bir kişi, tabancayla havaya ateş açtı.Tabancadan çıkan kurşunlar, Emin Alparslan ve Murat Şahin’e isabet etti. Düğündekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Alparslan ve Şahin, önce İskilip Devlet Hastanesi’ne ardından da Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Alparslan ve Şahin, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirirken, cansız bedenleri ise otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

2 kişinin öldüğü olay sonrası jandarma köyde, polis ekipleri ise hastanede geniş güvenlik önlemleri aldı. Düğüne katılanların ifadesini alan jandarma ekipleri, magandanın bulunması için soruşturma başlattı.

(Yusuf ÇINAR)