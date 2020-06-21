Düğün salonları için yeni kararlar

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi; 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 26. maddesine istinaden Vali Mustafa Çiftçi yönetiminde bir toplantı yaptı. Toplantıda İçişleri Bakanlığı’nın 13 Haziran tarihli genelgesi uyarınca nikahlar ve düğün salonlarının durumu görüşüldü.

Koronavirüs salgınının görüldüğü andan itibaren Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu önerileri doğrultusunda salgının/bulaşın toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, güvenli mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutmak amacıyla birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirildiği, alınan tedbirler sonucunda virüsün yayılma ve bulaşma hızının azalması, vaka artış hızının düşüşe geçmesi yönünde kaydedilen olumlu gelişmeler doğrultusunda ise kontrollü normalleşme sürecine geçilmesi kapsamında nikâh salonlarının 15 Haziran 2020 tarihinden itibaren belirlenen kurallara uygun şekilde hizmet vermeye başladıkları hatırlatıldı.

Buna göre, turizm işletme belgeli olan nikâh ve düğün salonları ile bu tür salonlara sahip tesislerin denetiminin bu Kararda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde Kültür ve Turizm Bakanlığınca (İlimizde Valiliğimiz, ilçelerde kaymakamlıklarca şikâyet ve gerekli hallerde denetim yetkisi saklı kalmak şartı ile), turizm işletme belgeli olanlar dışındaki anılan yerlerin kontrol ve denetiminin İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda oluşturulan denetim ekibi tarafından yapılmasına, ilçelerde kaymakamlıklarca denetlenmesine, ayrıca il merkezinde, ilçelerde ve köy yerleşim yerlerinde mahalle aralarında, cadde ve sokaklarda, açık alanlarda yapılacak merasimlerin kontrol ve denetimlerinin kolluk birimlerince gerçekleştirilmesine kara verildi. (Haber Merkezi)