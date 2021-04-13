“Düğün salonları açılmalı”

ÇEODER, ayrıca Anadolu Davet ve Etkinlik Federasyonu’na katılarak bu federasyona bağlı olarak faaliyetlerini sürdürecek.

Anadolu Davet ve Etkinlik Federasyonu (ADEF) Başkanı Murat Köksal, Davet Etkinlik Sahne ve Organizasyon İşletmecileri Derneği (DESOİD) Başkanı Yılmaz Ulucan ve DESOİD Yönetim Kurulu Üyesi Pembe Gönül’ün katılımı ile Yıldızpark Düğün Salonu’nda dernek açılışı ve basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda sektörün yaşadığı sorunlar anlatıldı.

Yeni kurulan Çorum Etkinlik Organizasyoncuları Derneği (ÇEODER)’nin tanıtımı için biraraya gelen düğün, davet ve etkinlik temsilcileri kentte Ramazan Bayramı’ndan sonra düğün salonlarının da açılmasını talep etti.

Toplantının açılışında konuşan ÇEODER Başkanı Bolat, pandeminin kendileri için tek yararının düğün sektörünün dernekleşme çatısı altında bir araya gelmesi olduğunu söyledi. Bolat, “Biz de güzel ilimiz Çorum’daki meslektaşlarımızı bir araya getirerek güç birliği yaptık. Derneğimiz Anadolu Davet Etkinlik Federasyonuna (ADEF) katılma kararı aldık” dedi.



26 İL BİR ARAYA GELİP 3 FEDERASYON KURDULAR

DESOİD Başkanı Yılmaz Ulucan, Çorum ili için atılan adımın hayırlı olmasını diledi. 26 il bir araya gelerek 3 tane federasyon kurduklarını belirten Ulucan, “Anadolu Davet Etkinlik Federasyonu (ADEF), Ege Davet Etkinlik Federasyonu (EDEF) ve Tüm Etkinlik Federasyonunu kurduk. Mayıs ayının sonunda konfederasyon için adım atacağız. Tüm Etkinlik Sektörü Konfederasyonu. Çorum iline bu oluşuma katkıda bulundukları için teşekkür ediyorum” ifadesini kullandı.

‘DÜĞÜN SALONLARI 13 AYDIR KAPALI’

Anadolu Davet Etkinlik Federasyonu (ADEF) Başkanı Murat Köksal ise düğün davet sektörünün 55 alt sektörü besleyen bir dal olduğunu perdeciler, mobilyacılar, fotoğrafçılar, davetiyeciler gibi pek çok alanın zor durumda olduğunu dile getirdi.

Düğün salonlarının 13 aydır kapalı olduğunu belirten Murat Köksal, “Biz en uzun süre kapalı kalan sektörüz. Güvenli turizm gibi güvenli düğün de yapılabileceğini düşünüyoruz. Düğünlere girişte tüm misafirlerin HES kodu alınması sağlandığı takdirde içeri giren herkes güvenli. Sosyal mesafe kuralına göre oturtuldukları sürece biliyorsunuz restoranlarda sabah 9.00 akşam 19.00 saatleri arasında yemek servisi serbest. Peki düğün salonlarında HES koduyla girilip, sosyal mesafe kuralına göre oturulduğunda neden yemek servis edilemiyor? Neden düğünler 1 saat, ama restoranlarda sabahtan akşama kadar oturmak serbest? Biz bunu soruyoruz çünkü insanların hayalini kurduğu en önemli günü düğünü. Ve bugünü gerçekleştirmek için bir takım planlamalar yapıyorlar. Nikah kıyılacak, ilk dans, sevdiklerimizle biraz eğleneceğiz ve sonrasında tebrikleşip takılarımızı alıp ayrılacağız. Dolayısıyla bunun için en az 2 saate ihtiyaç var” diye konuştu.

“GÜVENLİ TURİZM GİBİ DÜĞÜN DE YAPILABİLİR”

Salgınla mücadelede yerinde karar dönemine geçildiğini hatırlatan Murat Köksal, Çorum Valisi Mustafa Çiftçi’den düğün salonları için bayramdan sonra açılma izni istedi. Köksal, Çorum Etkinlik Organizasyoncuları Derneği (ÇEODER) adına taleplerini şöyle sıraladı: “Düğün salonları ve organizasyon firmaları kısıtlamalar nedeniyle hiç para kazanamıyor ancak kiralarımız, maaşlar, elektrik, su, iletişim faturaları gibi birçok işletme giderimiz devam ediyor. Devletimiz tarafından sağlanan ancak tüm çalışanlarımızı faydalandırma şansı bulamadığımız kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteği dışında hiçbir destek alamadığımız gibi SGK primleri, kira spotajı ve diğer vergilerimiz işlemeye devam ediyor. Firmalarımızın işsiz geçen kış sezonunun giderlerini karşılamak ve yaz sezonunda para kazanarak geri ödemek umuduyla kullandıkları işe devam kredilerinin taksitleri de Ekim ayından itibaren karşımıza geldi ve ödenmeyi bekliyor. Güvenli turizm gibi güvenli düğünler de yapılabilir. Bayramdan sonra açılma izni istiyoruz. Güvenlik önlemler alınarak ve HES koduyla birlikte düğünlerin yapılacağını düşünüyoruz. Yerinde karar uygulamasında Çorum valimizden, İl Pandemi Kurulu’ndan bu sektörü unutmamasını rica ediyoruz.”

(Nurdan AKBAŞ)