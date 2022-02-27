Düğün organizasyonlarında haksız rekabete dikkat çekildi
Düğün mevsimi yaklaşırken, etkinlik ve organizasyon işletmelerinin sahipleri bir araya geldi.
Güncel 27.02.2022, 20:15
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Çorum Kına Organizasyon Firması Sahibi Reyhan Bolat, “merdiven altı” denilebilecek nitelikte, kayıt dışı çalışan bir takım oluşumların varlığına dikkat çekerek, haksız rekabet yapan bu gibi ekiplere karşı hem ilgili kamu kurumlarının, hem de vatandaşların duyarlı olmaları gerektiğini vurguladı. (Haber Merkezi)
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|19
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