Düğün organizasyonlarında haksız rekabete dikkat çekildi

Çorum Kına Organizasyon Firması Sahibi Reyhan Bolat, “merdiven altı” denilebilecek nitelikte, kayıt dışı çalışan bir takım oluşumların varlığına dikkat çekerek, haksız rekabet yapan bu gibi ekiplere karşı hem ilgili kamu kurumlarının, hem de vatandaşların duyarlı olmaları gerektiğini vurguladı. (Haber Merkezi)

