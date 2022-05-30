Flaş HaberÇORUM'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ
Düğün magandaları bu kez 6 yaşındaki çocuğu vurdu
Çorum’da geçtiğimiz günlerde Ulukavak Mahallesi Özgürevler Sitesi’nde yapılan bir düğünde başına yorgun kurşun isabet eden 6 yaşındaki minik Berke, yaşam mücadelesi veriyor.
Güncel 30.05.2022, 19:03
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Edinilen bilgiye göre olay geçtiğimiz hafta Ulukavak Mahallesi Özgürevler Sitesi’nde meydana geldi. Site yakınlarındaki bir düğünde magandaların ateş etmesiyle yorgun mermilerden birisi 6 yaşındaki Berke Düzgün’ün başına isabet etti.
Kanlar içinde kalan yaralı çocuk, ilk olarak ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Tedavisi bir süre burada devam eden minik Berke daha sonra Ankara’ya sevk edildi. Ankara’daki hastanede yaşam mücadelesi veren Berke Düzgün (6) şimdi herkesten dua bekliyor.
(Volkan SINAYUÇ)
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