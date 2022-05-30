Düğün magandaları bu kez 6 yaşındaki çocuğu vurdu

Edinilen bilgiye göre olay geçtiğimiz hafta Ulukavak Mahallesi Özgürevler Sitesi’nde meydana geldi. Site yakınlarındaki bir düğünde magandaların ateş etmesiyle yorgun mermilerden birisi 6 yaşındaki Berke Düzgün’ün başına isabet etti.

Kanlar içinde kalan yaralı çocuk, ilk olarak ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Tedavisi bir süre burada devam eden minik Berke daha sonra Ankara’ya sevk edildi. Ankara’daki hastanede yaşam mücadelesi veren Berke Düzgün (6) şimdi herkesten dua bekliyor.

(Volkan SINAYUÇ)

