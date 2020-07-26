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Düğün konvoyunda kaza: 6 yaralı

Çorum’da düğün konvoyunda iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı. 

Güncel 26.07.2020, 19:16
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Düğün konvoyunda kaza: 6 yaralı

Kaza, Çorum-Samsun karayolu üzerinde meydana geldi. İddialara göre düğün konvoyu içerisinde bulunan Kemal Can Y.'nin (29) kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobil Kaymakçı tepesi yakınlarında S.B.’nin kullandığı 19 UL 063 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkarak takla attıktan sonra orta refüje devrilen otomobilde bulunan Mehmet Can Ü. (26), Sibel Ecem A. (27), Burcu S. (29) ve ismi öğrenilemeyen bir kişi ile birlikte sürücüler de yaralandı. Kazanın haber verilmesi ile olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. 112 ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. 
Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. 

Kaynak: (İHA)
#Düğün konvoyunda kaza: 6 yaralı
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