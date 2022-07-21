Düğün konvoyları trafiği aksatıyor
Yaz mevsimiyle birlikte, düğünlerin ve sünnetlerin artışına paralel olarak düğün konvoyları da arttı. Bir geleneğin yaşatılması bakımından araç konvoyları olağan karşılansa da, yer yer ölçünün kaçırıldığına ve trafiğin aksatıldığına tanık olunuyor.
Güncel 21.07.2022, 20:49
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Bu konudaki yakınmalarını gazetemize ileten yurttaşlar, araç konvoylarının tek şeritten gitmeleri halinde trafik akışının etkilenmediğini, ancak yolun üç şeridini birden tıkayan ve yavaş yavaş ilerleyen araçların sıkıntı yarattığını belirterek, düğün konvoyu düzenleyenlere ciddi uyarılar yapılması gerektiğini ifade ediyorlar. (Haber Merkezi)
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