Düğün konvoyları trafiği aksatıyor

Bu konudaki yakınmalarını gazetemize ileten yurttaşlar, araç konvoylarının tek şeritten gitmeleri halinde trafik akışının etkilenmediğini, ancak yolun üç şeridini birden tıkayan ve yavaş yavaş ilerleyen araçların sıkıntı yarattığını belirterek, düğün konvoyu düzenleyenlere ciddi uyarılar yapılması gerektiğini ifade ediyorlar. (Haber Merkezi)

