Düğün bitiminde ayaklarından vuruldu
Çorum’dan husumetli si tarafından ayaklarından vurulan N.D., hastanelik oldu.
Güncel 18.06.2021, 14:29 18.06.2021, 14:59
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Olay Ulukavak Mahallesi Köprübaşı 7. Sokak üzerinde meydana geldi. iddialara göre, N.D.,düğün bitiminde sokakta bulunduğu sırada B.Y.,nin silahlı saldırısına uğradı. Ayaklarından yaralanan N.D., çağırılan ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kısa süreli paniğin yaşandığı yerde polis geniş güvenlik önlemi alırken, şüphelinin yakalanması için polis çalışma başlattı.
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