Duduoğlu’ndan Hıdırellez’de geleneksel “İskilip dolması”
Hıdırellez’i her yıl, dostlarına, sanayici ve işadamlarına verdiği “İskilip dolması” ziyafeti ile kutlayan Çorum Organize Sanayi Bölgesi’ndeki Duduoğlu Düküm Sanayi Sahibi Mustafa Duduoğlu, geleneğini bu yıl da bozmadı.
Güncel 12.05.2022, 00:51
16
İskilip kökenli olan Mustafa Duduoğlu, İskilip dolması yaptırarak, öğle saatlerinden ikindi saatlerine kadar fabrikasını ziyaret edenlere, yine İskilip’e özgü sirkeli cacıkla birlikte ikram etti.
Uzun zamandır bir araya gelemeyen insanlarında bir araya gelmesine vesile olan Hıdırellez Yemeği, pandemi nedeniyle iki yıldım verilemiyordu.
Dün 14’üncüsü gerçekleştirilen yemeğe Vali Mustafa Çiftçi, Çorum Ticaret Sanayi Odası Başkanı Çetin Başaranhıncal, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, iş adamları, esnaf ve tüccarlar katıldı.
Konuklarını oğulları ile birlikte karşılayıp ağırlayan Mustafa Duduoğlu, bir Hıdrellez’i daha aile geleneğine uygun şekilde, dostlarıyla beraber kutlamanın mutluluğunu yaşadı.
(Taner ŞİMŞEK)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
6°
açık
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|36
|78
|2. Fenerbahçe
|36
|69
|3. Konyaspor
|36
|64
|4. Başakşehir
|36
|61
|5. Alanyaspor
|36
|58
|6. Karagümrük
|36
|56
|7. Beşiktaş
|36
|55
|8. Antalyaspor
|36
|55
|9. Adana Demirspor
|36
|52
|10. Kasımpaşa
|36
|50
|11. Hatayspor
|36
|50
|12. Sivasspor
|36
|48
|13. Galatasaray
|36
|48
|14. Kayserispor
|36
|44
|15. Giresunspor
|36
|44
|16. Gaziantep FK
|36
|43
|17. Rizespor
|36
|36
|18. Altay
|36
|34
|19. Göztepe
|36
|28
|20. Ö.K Yeni Malatya
|36
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|34
|67
|2. Ümraniye
|34
|66
|3. Bandırmaspor
|34
|58
|4. İstanbulspor
|34
|58
|5. Erzurumspor
|34
|57
|6. Eyüpspor
|34
|51
|7. Tuzlaspor
|34
|49
|8. Samsunspor
|34
|47
|9. Keçiörengücü
|34
|47
|10. Manisa Futbol Kulübü
|35
|46
|11. Adanaspor
|35
|45
|12. Denizlispor
|34
|45
|13. Gençlerbirliği
|34
|45
|14. Boluspor
|34
|44
|15. Altınordu
|34
|42
|16. Bursaspor
|34
|41
|17. Kocaelispor
|34
|41
|18. Menemen Belediyespor
|34
|38
|19. Balıkesirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|36
|89
|2. Liverpool
|36
|86
|3. Chelsea
|36
|70
|4. Arsenal
|35
|66
|5. Tottenham
|35
|62
|6. M. United
|37
|58
|7. West Ham United
|36
|55
|8. Wolverhampton Wanderers
|36
|50
|9. Brighton
|36
|47
|10. Leicester City
|35
|45
|11. Crystal Palace
|35
|44
|12. Aston Villa
|35
|43
|13. Brentford
|36
|43
|14. Newcastle
|36
|43
|15. Southampton
|36
|40
|16. Everton
|35
|36
|17. Burnley
|35
|34
|18. Leeds United
|36
|34
|19. Watford
|36
|23
|20. Norwich City
|36
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|35
|81
|2. Barcelona
|36
|72
|3. Atletico Madrid
|36
|67
|4. Sevilla
|36
|66
|5. Real Betis
|36
|61
|6. Real Sociedad
|35
|56
|7. Villarreal
|35
|53
|8. Athletic Bilbao
|36
|52
|9. Osasuna
|36
|47
|10. Valencia
|36
|44
|11. Celta Vigo
|36
|43
|12. Rayo Vallecano
|35
|42
|13. Espanyol
|36
|40
|14. Elche
|36
|39
|15. Getafe
|36
|38
|16. Granada
|36
|37
|17. Cadiz
|35
|35
|18. Mallorca
|36
|33
|19. Deportivo Alaves
|36
|31
|20. Levante
|35
|29