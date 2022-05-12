Duduoğlu’ndan Hıdırellez’de geleneksel “İskilip dolması”

İskilip kökenli olan Mustafa Duduoğlu, İskilip dolması yaptırarak, öğle saatlerinden ikindi saatlerine kadar fabrikasını ziyaret edenlere, yine İskilip’e özgü sirkeli cacıkla birlikte ikram etti.

Uzun zamandır bir araya gelemeyen insanlarında bir araya gelmesine vesile olan Hıdırellez Yemeği, pandemi nedeniyle iki yıldım verilemiyordu.

Dün 14’üncüsü gerçekleştirilen yemeğe Vali Mustafa Çiftçi, Çorum Ticaret Sanayi Odası Başkanı Çetin Başaranhıncal, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, iş adamları, esnaf ve tüccarlar katıldı.

Konuklarını oğulları ile birlikte karşılayıp ağırlayan Mustafa Duduoğlu, bir Hıdrellez’i daha aile geleneğine uygun şekilde, dostlarıyla beraber kutlamanın mutluluğunu yaşadı.

(Taner ŞİMŞEK)

