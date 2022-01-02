Duduoğlu ile Öz-Ak Gıda’yı ziyaret
Güncel 02.01.2022, 16:48
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Vali Mustafa Çiftçi, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ile birlikte Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren Duduoğlu Çelik Döküm fabrikasını ziyaret ederek işyerinde incelemelerde bulundu.
Vali Çiftçi ve Başkan Aşgın, daha sonra da Gimat’ta faaliyet gösteren Öz-Ak Gıda’yı ziyaret ettiler.
(Haber Merkezi)
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