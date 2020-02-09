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Düdüklük Bekaroğlu Köyü’nden Abdal Musa Birlik Cemi

Çorum Merkez Düdüklük Bekaroğlu Köyü Yardımlaşma Derneği tarafından düzenlenen ‘Abdal Musa Birlik Cemi’, Hacı Bektaş Veli Kültür ve Dayanışma Vakfı’nda gerçekleştirildi.

Düdüklük Bekaroğlu Köyü’nden Abdal Musa Birlik Cemi

Çorum Merkez Düdüklük Bekaroğlu Köyü Yardımlaşma Derneği tarafından düzenlenen ‘Abdal Musa Birlik Cemi’, Hacı Bektaş Veli Kültür ve Dayanışma Vakfı’nda gerçekleştirildi.

09 Şubat 2020 Pazar 20:13
Düdüklük Bekaroğlu Köyü’nden Abdal Musa Birlik Cemi

Akşam saatlerinde başlayan ve katılımın yüksek olduğu cem, Dede Garip Aygün ve Dede Arif Demiral’ın önderliğinde yapıldı.

Cem sırasında katılımcılara hitaben bir konuşma yapan Garip Aygün Dede, birlik ve beraberlik mesajları verdi.

CHP İl Başkanı Hasan Eray Tüfekçi, CHP İl Genel Meclisi Grup Başkan Vekili Yıldız Bek ve CHP Merkez İlçe Başkan Yardımcısı Onur Sucu ile Köy Muhtarı Mutlu Kılıç’ın da katıldığı cem töreninde, kurbanlar kesilerek, lokma dağıtıldı.

Cemde duaz-ı imamlar, gülbengler okundu, semahlar dönüldü, yezide lanet okundu. Cemevine gelenler, dedenin duasını aldıktan sonra yerlerine oturdu.

KURBANLAR KESİLDİ, LOKMALAR DAĞITILDI

Alevi inanışlarına göre gerçekleştirilen törende, kurban kesilerek lokma dağıtıldı. Cem sırasında kesilen, kurban dede tarafından dualandı.

Kurbanların ve lokmaların hazırlanması sırasında kadınlar da yoğun çaba saffetti.

(Bülent USLU)

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