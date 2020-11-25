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Dudu Ankaralı vefat etti

‘Demirci Görpe’ lakabıyla tanınan merhum Rıfat Ankaralı’nın eşi, Dudu Ankaralı (86) vefat etti.

Güncel 25.11.2020, 01:01 25.11.2020, 01:16
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Dudu Ankaralı vefat etti

Selim, Salim ve Sedat Ankaralı ile Selma Uzeli’nin annesi, Doktor İlker Uzeli’nin anneannesi Dudu Ankaralı hayatını kaybetti. Merhumenin cenazesi dün öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Ulumezarlık’ta toprağa verildi.

ÇORUM HABER, merhumeye Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler. (Haber Merkezi)

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