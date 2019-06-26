İl Müftüsü Muharrem Biçer başkanlığında yapılan toplantıya Hac ve Umre Hizmetlerinden sorumlu İl Müftü Yardımcısı Adem Aygül ile Hac ve Umre Hizmetleri Şube Müdürü Abdulmuttalip Tatlılıoğlu katıldı.

İl Müftüsü Muharrem Biçer, 2019 yılı hac organizasyonunda görev alacak personele yaptığı açıklamada, “Kutsal beldelerde olduğumuz süre içerisinde hacılarımıza hizmet ederek dua almaya vesile olacak işler yapmalıyız. Hacca giden tüm hacı adaylarımıza hac ibadetleriyle ilgili bilgi sunmak, onların mebrur bir hac yapmalarını sağlamak hepimizin ortak görevidir. Bu nedenle görevlendirildiğimiz hac organizasyonunda görevimizi en iyi şekilde yapmak hem dini hem de milli bir görevdir. Rabbimiz bu yıl hac yapacak herkese sağlimen gidip ganimen dönmeyi nasip eylesin” dedi. (Haber Merkezi)