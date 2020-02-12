Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum -1°
parçalı bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
119798
ALTIN
303.277
DOLAR
6.0159
STERLİN
7.7905
EURO
6.5677

DSÖ yeni tip koronavirüsün adını 'Covid-19' olarak değiştirdi

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Çin'de çıkan yeni tip koronavirüse (2019-nCoV) "Covid-19" adının verildiğini duyurdu.

DSÖ yeni tip koronavirüsün adını 'Covid-19' olarak değiştirdi

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Çin'de çıkan yeni tip koronavirüse (2019-nCoV) "Covid-19" adının verildiğini duyurdu.

12 Şubat 2020 Çarşamba 00:23
DSÖ yeni tip koronavirüsün adını 'Covid-19' olarak değiştirdi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Örgütün Cenevre'deki merkezinde düzenlediği basın toplantısında, "Şimdi hastalık için bir adımız var ve bu Covid-19" dedi.

"Coğrafi bir yere, bir hayvana, bir bireye veya bir grup insana atıfta bulunmayan, aynı zamanda telaffuzu mümkün ve hastalıkla bağlantılı bir isim bulmalıydık." diye konuşan Ghebreyesus, virüse yeni isim verilmesinin "yanlış veya damgalayıcı" olabilecek diğer adların kullanılmasını önlemek için önemli olduğunu vurguladı.

Ghebreyesus, ayrıca yeni ismin gelecekteki tüm koronavirüs salgınları için standart bir format olarak kullanılma fırsatı vereceğine dikkati çekti.

"İlk aşı 18 ayda çıkabilir"

Virüsün yayılmasını önlemek için tüm ülkelere "mümkün olabildiğince agresif" mücadele vermesi çağrısında bulunan Ghebreyesus, virüse karşı geliştirilecek ilk aşının da 18 ayda tamamlanabileceği bilgisini paylaştı.

Ghebreyesus, "Bu yüzden bugün mevcut silahları kullanarak elimizden gelen her şeyi yapmalıyız." ifadesini kullandı.

Bilim insanları koronavirüs hakkında "karışıklık ve damgalanmadan" kaçınmak için DSÖ'ye resmi bir isim verme çağrısında bulunuyordu.

Anahtar Kelimeler:
Dünya Sağlık ÖrgütüKoronavirüseCovid-19
İlgili Haberler
Cerrahlar Çorum'da toplanacak
Cerrahlar Çorum'da toplanacak
“Basına destek olmayı her şartta sürdüreceğiz”
“Basına destek olmayı her şartta sürdüreceğiz”
Değirmencilik sektörüne kalite, eğitim ve standart
Değirmencilik sektörüne kalite, eğitim ve standart
“Çorum’un büyük hedefleri için sevgi ve saygıya muhtacız”
“Çorum’un büyük hedefleri için sevgi ve saygıya muhtacız”
Vali Çiftçi’den Ahlatcı’ya kutlama
Vali Çiftçi’den Ahlatcı’ya kutlama
Halk eğitim merkezleri müdürleri ile toplantı yapıldı
Halk eğitim merkezleri müdürleri ile toplantı yapıldı
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim