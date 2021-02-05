DSİ’ye Murat Kabakçı atandı

DSİ 54. Şube Müdürü Murat Şerbetçi'nin Samsun DSİ Bölge Müdür Yardımcısı olarak atanmasının ardından yerine DSİ Kontrol Mühendisi Murat Kabakcı'nın ataması yapıldı. AK Parti İl Genel Meclis Üyeleri, Murat Kabakcı'yı makamında ziyaret ederek, yeni görevinde başarılar dilediler.

Ziyarete AK Parti İl Genel Meclis Üyeleri, Mehmet Bektaş, Dursun Kaya, Abdurrahman Karagöz, Eyüp Özdemir, Nazım Çetin, Abdullah Uysal, Adnan Cengiz katıldı. Meclis Üyeleri, Şube Müdürü Kabakcı ile köylere yapılan ve yapılacak olan hizmetler doğrultusunda istişarelerde de bulundular.

(Haber Merkezi)