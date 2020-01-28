DSİ’nin Çorum’da yaptığı faaliyetler anlatıldı

2019 faaliyetlerinin anlatıldığı açıklamada, Koçhisar Barajı kaynağından alınacak suyun 52 km uzunluğundaki isale hattı vasıtasıyla Çorum şehir merkezine yıllık 12,12 milyon m³ içmesuyu olarak verileceği, işin inşaat ihalesinin yapılarak 83.600.000 TL üzerinden yüklenici firma ile sözleşme imzalandığı ve 22 Ocak 2020 tarihinde yer tesliminin yapılarak işe başlandığı belirtildi.

Temel yüksekliği 30 metre olan Sungurlu Aşağıfındıklı Barajı’nın ise 0,62 milyon m³ su biriktirme hacmine sahip olduğu ve 1.680 dekar arazinin sulanmasına hizmet edeceğinin belirtildiği açıklamada “Proje kapsamındaki imalatlar yapılarak iş tamamlanmıştır. Baraja ait kapalı borulu sulama şebekesi de önceki yıllarda inşa edilmiş olup, sulama sezonunda çiftçilerin kullanımına açılarak modern tarımsal sulama yapmaları sağlanacaktır” denildi

Oğuzlar Barajı: Temelden yüksekliği 53 metre olan ve 0,56 milyon m³ su biriktirme hacmine sahip baraj 1.780 dekar arazinin sulanmasına hizmet edecektir. Proje kapsamındaki imalatlar yapılarak iş tamamlanmıştır” denildi.

DSİ 54. Şube Müdürlüğü’nün açıklamasında; Osmancık Dereboğazı Barajı’nın temelden yüksekliğinin 47 metre olduğu ve Osmancık ilçe merkezine yıllık 2,71 milyon m³ içme suyu temin edileceği dile getirilerek Proje kapsamındaki imalatların yapılarak işin tamamlandığı vurgulandı.

DSİ 54. Şube Müdürlüğü’nün faaliyet raporunda şöyle denildi:

“Alaca AT ve TİGH Projesi: İş kapsamında Alaca ilçesine bağlı 3 Mahalle ve 18 Köy yer almakta olup, proje alanı 18.930 ha’dır. Yapılan çalışmalar neticesinde; 3 mahalle ve 6 köyün tapu tescilleri yapılarak yeni tapular hak sahiplerine dağıtılmıştır. 11 köyün tüm askı süreçleri tamamlanmış, vatandaşlara yeni yerleri teslim edilmiş olup, tescil aşamasındadır. Ayrıca, proje kapsamında 432 km uzunluğunda tarla içi yollar yapılmış olup, yol imalatları da devam etmektedir.

Düvenci AT ve TİGH Projesi: Merkez ilçeye bağlı Merkeze bağlı 10 köy ve 1 belde ile Mecitözü ilçesine bağlı 8 yer almakta olup, proje alanı 25.000 ha’dır. Yapılan çalışmalar neticesinde; 3 köy ve Büyük Düvenci Beldesine bağlı 2 mahallenin 3. askıları tamamlanarak yer teslimi yapılmıştır. Tescile yönelik çalışmalar devam etmektedir. 6 köy ve Büyük Düvenci Beldesine bağlı 3 mahallede 2. askılar tamamlanmıştır. 1 köyde 1. askı tamamlanmıştır. Kalan Mecitözü İlçesine bağlı 8 köyde henüz çalışmalara başlanılamamıştır. Ayrıca, proje kapsamında 163 km uzunluğunda tarla içi yollar yapılmış olup, yol imalatları da devam etmektedir.” (Haber Merkezi)