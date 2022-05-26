“DSİ’nin Çorum yatırımları tüm hızıyla devam ediyor”

Bu zamana kadar Çorum’a sağladığı kattılar için Prof. Dr. Lütfi Akca’ya teşekkür eden Milletvekili Ceylan, yeni görevi için hayırlı olsun dileklerinde bulunarak başarılar diledi.

Karşılıklı fikir alışverişi şeklinde gerçekleşen ziyarette Çorum’a devam eden Devlet Su İşleri’nin yatırımları konuşuldu.

Çorum halkının ve çiftçilerin kalkınması için baraj, gölet ve sulama tesislerinin önemine dikkat çeken Milletvekili Ceylan, Çorum’un su kaynaklarını değerlendirmek için bütün ilçelere yeni baraj ve göletler inşa edildiğini söyledi.

Çorum'da ziraatın daha da gelişmesi için son 19 yılda kente 113 tesis ile 2 milyar 694 milyon lira yatırım yapıldığını hatırlatan Milletvekili Ceylan, “Taşkın riskini azaltmak için de son 19 yılda tamamlanan 41 taşkın koruma tesisi ile 43 yerleşim yeri ve 1350 dekar arazinin taşkın kontrolü sağlanmıştır. Bir taşkın koruma tesisinin de inşaat çalışmaları devam etmektedir. Son 19 yılda işletmeye alınan, toplam kurulu gücü 370,26 megavat olan 5 hidroelektrik enerji (HES) tesisi ile yıllık 1,24 milyar kilovat enerji üretimi sağlanıyor. Çorum'da inşa edilen 17 sulama tesisi ile 174 bin dekarın üzerinde zirai arazi sulamaya açıldı. Böylece Çorum'da topraklarımızı daha bereketli hale getirdik ve çiftçilerimize yıllık 131 milyon lira ilave zirai gelir artışı sağladık” dedi.

Çorum'da 7 sulama tesisi ile 4 barajın inşasının devam ettiğine işaret eden Milletvekili Ceylan, sulama tesislerinin tamamlanmasıyla 120 bin 880 dekar arazinin sulanmasının sağlanacağını vurguladı.

Çorum'un tarım sektörü açısından önemli bir il olduğuna dikkati çeken Milletvekili Ceylan, kentte 436 bin dekar alanda arazi toplulaştırması yapıldığını kaydetti.

Kazandırdıkları yatırımlar ile Çorum topraklarını daha bereketli hale getirdiklerine vurgu yapan Milletvekili Ceylan, çiftçilere yıllık 91 milyon 758 bin103 TL ilave zirai gelir artışı sağladıklarını kaydetti.

Çorum’a yeni yapılacak olan yatırımlarının da değerlendirildiği ziyarette konuşan Milletvekili Ceylan, “Uzun yıllar devletimizin önemli kademelerinde aziz milletimize başarılı hizmetlerde bulunan değerli ağabeyimiz bu görevinde de liyakati ve tecrübesiyle başarılı çalışmalara imza atacaktır. Yeni görevinin ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Rabbim yâr ve yardımcısı olsun, muvaffakiyetler versin inşallah” diye konuştu.

Hemşehrimizin Genel Müdür olması nedeniyle DSİ’nin Çorum’a yapacağı yatırımların tüm hızıyla devam edeceğini dile getiren Milletvekili Ceylan ile Başaranhıncal misafirperverliğinden dolayı DSİ Genel Müdürü Akça’ya teşekkür etti.

Akça da nazik ziyaretleri ve iyi dileklerinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. (Haber Merkezi)

