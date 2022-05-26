Son Dakika

“DSİ’nin Çorum yatırımları tüm hızıyla devam ediyor”

AK Parti MKYK Üyesi ve Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan beraberinde Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Başaranhıncal ile birlikte DSİ Genel Müdürü olarak atanan hemşehrimiz Prof. Dr. Lütfi Akça’ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.

Güncel 26.05.2022, 19:25
23
“DSİ’nin Çorum yatırımları tüm hızıyla devam ediyor”

Bu zamana kadar Çorum’a sağladığı kattılar için Prof. Dr. Lütfi Akca’ya teşekkür eden Milletvekili Ceylan, yeni görevi için hayırlı olsun dileklerinde bulunarak başarılar diledi.
Karşılıklı fikir alışverişi şeklinde gerçekleşen ziyarette Çorum’a devam eden Devlet Su İşleri’nin yatırımları konuşuldu.
Çorum halkının ve çiftçilerin kalkınması için baraj, gölet ve sulama tesislerinin önemine dikkat çeken Milletvekili Ceylan, Çorum’un su kaynaklarını değerlendirmek için bütün ilçelere yeni baraj ve göletler inşa edildiğini söyledi.
Çorum'da ziraatın daha da gelişmesi için son 19 yılda kente 113 tesis ile 2 milyar 694 milyon lira yatırım yapıldığını hatırlatan Milletvekili Ceylan, “Taşkın riskini azaltmak için de son 19 yılda tamamlanan 41 taşkın koruma tesisi ile 43 yerleşim yeri ve 1350 dekar arazinin taşkın kontrolü sağlanmıştır. Bir taşkın koruma tesisinin de inşaat çalışmaları devam etmektedir. Son 19 yılda işletmeye alınan, toplam kurulu gücü 370,26 megavat olan 5 hidroelektrik enerji (HES) tesisi ile yıllık 1,24 milyar kilovat enerji üretimi sağlanıyor. Çorum'da inşa edilen 17 sulama tesisi ile 174 bin dekarın üzerinde zirai arazi sulamaya açıldı. Böylece Çorum'da topraklarımızı daha bereketli hale getirdik ve çiftçilerimize yıllık 131 milyon lira ilave zirai gelir artışı sağladık” dedi.
Çorum'da 7 sulama tesisi ile 4 barajın inşasının devam ettiğine işaret eden Milletvekili Ceylan, sulama tesislerinin tamamlanmasıyla 120 bin 880 dekar arazinin sulanmasının sağlanacağını vurguladı.
Çorum'un tarım sektörü açısından önemli bir il olduğuna dikkati çeken Milletvekili Ceylan, kentte 436 bin dekar alanda arazi toplulaştırması yapıldığını kaydetti.
Kazandırdıkları yatırımlar ile Çorum topraklarını daha bereketli hale getirdiklerine vurgu yapan Milletvekili Ceylan, çiftçilere yıllık 91 milyon 758 bin103 TL ilave zirai gelir artışı sağladıklarını kaydetti.
Çorum’a yeni yapılacak olan yatırımlarının da değerlendirildiği ziyarette konuşan Milletvekili Ceylan, “Uzun yıllar devletimizin önemli kademelerinde aziz milletimize başarılı hizmetlerde bulunan değerli ağabeyimiz bu görevinde de liyakati ve tecrübesiyle başarılı çalışmalara imza atacaktır. Yeni görevinin ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Rabbim yâr ve yardımcısı olsun, muvaffakiyetler versin inşallah” diye konuştu.
Hemşehrimizin Genel Müdür olması nedeniyle DSİ’nin Çorum’a yapacağı yatırımların tüm hızıyla devam edeceğini dile getiren Milletvekili Ceylan ile Başaranhıncal misafirperverliğinden dolayı DSİ Genel Müdürü Akça’ya teşekkür etti.
Akça da nazik ziyaretleri ve iyi dileklerinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. (Haber Merkezi)  
 

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
16°
açık
banner364
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 38 73
3. Atletico Madrid 38 71
4. Sevilla 38 70
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 38 62
7. Villarreal 38 59
8. Athletic Bilbao 38 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 38 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Elche 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Getafe 38 39
16. Mallorca 38 39
17. Cadiz 38 39
18. Granada 38 38
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 38 31

Gelişmelerden Haberdar Olun

@