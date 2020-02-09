“DSİ Sungurlu’daki derelerin ıslahını neden yapmıyor?”

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiher, Sungurlu şehir merkezinden geçen derelerin ıslahı konusunda uzun yıllardır somut adım atılamamasına tepki gösterdi.

“DSİ'nin parası yokmuş! Bence vicdanı yok” diyen Şahiner, “Yılan hikâyesine dönen ve maalesef her konuda cezalandırılan Sungurlu'mun dere ıslahı neden yapılmıyor? Burada olabilecek bir sel taşkında can veya mal kaybı yaşanırsa bunun hesabını kim verecek? Bu sene de kendi imkânlarımızla derelerimizin ıslah çalışmasını yaptık. Takdiri siz değerli kamuoyuna bırakıyorum” ”dedi.

Bilindiği üzere Sungurlu şehir merkezinden meskun mahalden geçen Diğ çayı ve Budaközü Deresi yoğun yağışlarda taşkın tehlikesi yaşatıyor. Sungurlu halkı yağışlı havalarda derelerin taşma riskine karşı tedirginlik yaşarken, bölgedeki dereler 6 yılı aşkın süredir ıslah edilmeyi bekliyor.

(Haber Merkezi)