DSİ Müdürü Şerbetçi, Çorum’daki çalışmaları anlattı

DSİ olarak 2019 yılı program ödeneğinin 22.298.374 TL olduğunu ve bunun 20.807.719 lirasının harcandığını anlatan DSİ 54. Şube Müdürü Şerbetçi, Obruk Barajı HES ile her yıl 473,4 kiloWatt.saat enerji sağlandığını, 13 adet Baraj, 22 adet Gölet, 29 adet Sulama Şebekesi ile 192.370 da arazinin sulamaya açıldığını ayrıca 22,66 milyon m³/yıl içmesuyu sağlanıp 182 adet Taşkın Koruma Tesisi ile yerleşim yerleri ve araziler taşkınlardan korunduğunu söyledi.

İnşaat programında 9 adet baraj, 2 adet gölet, 7 adet sulama şebekesi bulunduğunu ve bunlarla 173.690 da arazinin sulanmasının sağlanacağını anlatan Şerbetçi, 2 adet proje ile Çorum İl Merkezi (12,12 hm³/yıl) ve Osmancık İlçe Merkezine (2,71 hm³/yıl) içmesuyu temin edileceğini ve 3 adet Taşkın Koruma Tesisi ile yerleşim yerleri ve araziler taşkınlardan korunacağını belirtti. Şerbetçi, 25 Baraj, 7 Gölet, 50 Sulama Şebekesi ve 68 adet Taşkın Koruma Tesisinin de planlama ve proje aşamasında olduğunu kaydetti. (Erkan BAYATLI)