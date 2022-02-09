DSİ, Çorum'da 19 yılda 113 tesis inşa etti

Yıldız, yaptığı yazılı açıklamada, DSİ'nin inşa ettiği dev barajlarda depoladığı suyu başta içme, kullanma ve sanayi suyu üretimine yönelik tesisler olmak üzere hidroelektrik enerji üretimi, tarımsal sulama, atık su arıtımı, taşkın kontrolü gibi çok geniş yelpazede vatandaşların hizmetine sunduğunu belirtti.

Bu kapsamda Çorum'da da önemli yatırımlar hayata geçirdiklerini aktaran Yıldız, şöyle devam etti:

"İç Anadolu'nun ve ülke tarımının en önemli illerinden biri olan Çorum'da ziraatın daha da gelişmesi için son 19 yılda kente 113 tesis ile 2 milyar 694 milyon lira yatırım yaptık. Taşkın riskini azaltmak için son 19 yılda tamamlanan 41 taşkın koruma tesisi ile 43 yerleşim yeri ve 1350 dekar arazinin taşkın kontrolü sağlanmıştır. Bir taşkın koruma tesisinin de inşaat çalışmaları devam etmektedir. Son 19 yılda işletmeye aldığımız, toplam kurulu gücü 370,26 megavat olan 5 hidroelektrik enerji (HES) tesisi ile yıllık 1,24 milyar kilovat enerji üretimi sağlıyoruz. Çorum'da inşa edilen 17 sulama tesisi ile 174 bin dekarın üzerinde zirai arazi sulamaya açıldı. Böylece Çorum'da topraklarımızı daha bereketli hale getirdik ve çiftçilerimize yıllık 131 milyon lira ilave zirai gelir artışı sağladık."

Çorum'da 7 sulama tesisi ile 4 barajın inşasının devam ettiğine işaret eden Yıldız, sulama tesislerinin tamamlanmasıyla 120 bin 880 dekar arazinin sulanmasının sağlanacağını vurguladı.

Çorum'un tarım sektörü açısından önemli bir il olduğuna dikkati çeken Yıldız, kentte 436 bin dekar alanda arazi toplulaştırması yapıldığını kaydetti.