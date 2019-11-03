DSİ, Belediye’ye tam 143 milyon liralık borç çıkardı

Sayıştay raporu üzerine, DSİ, Belediye’nin İller Bankası istihkakının yüzde 10’una el koydu ve Ekim ayında 1.8 milyonu tahsil etti. Başkan Aşgın’ın çabaları sonucu bu rakam 1.2 milyona çekilerek üzeri iade edildi.

Belediye Başkanı Aşgın, ödeme takviminin 2050 yılına kadar uzayabileceğini ve kesintiyi istihkakın yüzde 10’u yerine yüzde 1’ine düşürmeye çalıştıklarını söyledi.

Sayıştay denetçileri Devlet Su İşleri’nde yaptıkları denetleme sonucunda Çorum Belediyesi'nden 143 milyon liralık alacağını tahsil etmediğini tespit ettiler.

Sayıştay'ın 2018 yılı raporuna göre, Çorum Belediyesi ile DSİ arasında 1997 yılında Refah Partili Belediye Başkanı Prof.Dr. Arif Ersoy döneminde DSİ ile Belediye arasında yapılan işler karşılığında anlaşma imzalandığı, ancak DSİ'nin alacağı parayı Belediye’den tahsil etmediği ortaya çıktı.

Sayıştay yine, 2006 yılında AK Partili Belediye Başkanı Turan Atlamaz döneminde DSİ ile Çorum Belediyesi arasında protokol imzalanmasına rağmen DSİ’nin alacağını Belediye’den tahsil etmediğini belirledi.

DSİ ALACAKLARINI TAHSİL ETMEYE BAŞLADI

DSİ'nin, 1997 yılında Arif Ersoy ve 2006 yılında Turan Atlamaz döneminde yapılan anlaşmalar neticesinde doğan alacaklarının, faiziyle birlikte toplam 143 milyon Türk Lirası olduğu öğrenilirken, Sayıştay denetçilerinin durumu tespit etmesiyle birlikte, DSİ, İller Bankası aracığı ile alacaklarını Çorum Belediyesinden tahsil etmeye başladı.

Buna bağlı olarak DSİ, alacaklarına mahsuben İller Bankası'nın Çorum Belediyesi'nin Ekim ayı istihakının1.8 milyonuna el koydu. Ancak Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın girişimleri sonucu, kesintinin 1.2 milyona indirilmesi ve üzerinin iadesi sağlandı.

SAYIŞTAY “BORÇ LİMİTİNİ AŞTIN” DEMİŞTİ

Sayıştay’ın 2018 yılında hazırladığı raporda Çorum Belediyesi’nin son bir yıl içerisinde yüzde 500 borçlandığı tespit edilerek, borçlanma limitini aştığını beyan edilmişti.

Sayıştay, 2018 yılı Haziran ayında Çorum Belediyesi’nin piyasa ve vergi borçları hariç 341 milyon 775 TL borcunun bulunduğunu saptamıştı.

AŞGIN KESİNTİYİ DOĞRULADI

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, DSİ’nin İller Bankası aracılığı yaptığı kesintiyi doğrulayarak, İller Bankası’nın istihkakın yüzde 10’una el koyduğunu, yaptıkları itiraz sonunda 1 milyon 800 bin lira olan kesintiyi, 1 milyon 200 bin liraya kadar düşürdüklerini ifade etti.

Aylık yüzde 10'luk İller Bankası kesintisini yüzde 1'e düşürmeye çalışacaklarını, ayrıca bu borcun 2050 yılına kadar ödeme takviminin bulunduğunu hatırlatan Başkan Aşgın, benzer sorunun diğer il belediyelerinde yaşadığını ileri sürdü.

(Elvan YILMAZ)