DSİ, 66 projeden 7’sini tamamladı

Çorum Valiliği tarafından DSİ’nin 2020 yılında yaptığı çalışmalarla ilgili bir bilgilendirme yapıldı. Yapılan açıklamada, toplam bedeli 1.280.573,782 lira olan projelerin 2020 yılı nakdi harcamasının 147.389.900 lira olduğu belirtildi.

DSİ’nin 2020 çalışmasıyla ilgili şu bilgilere yer verildi:

“İnşaat programında bulunan 6 adet baraj ve 2 adet gölet projesinden 5 adetinin yer teslimi yapılmış olup inşaat çalışmaları devam etmektedir.

İnşaatı devam eden ve daha önce sulama sistemi inşaatı tamamlanmış olan 4.010 da arazi sulayacak Mecitözü Bayındır Göletinde sona yaklaşılmış olup su tutulmaya başlanmıştır. Yine daha önce sulama sistemi tamamlanmış olan 2.310 da arazi sulayacak olan Mecitözü Geykoca göleti ile 1.720 da arazi sulayacak olan Sungurlu Ortakışla Barajının ise yüklenici firmaya yer teslimi yapılış olup 2021 yılında inşaatının tamamlanması planlanmaktadır. Sungurlu İlçesinde yapılacak olan Sungurlu Barajı ve Diği Barajının da yüklenici firmaya yer teslimi yapılmıştır.

İnşaat programında bulunan 8 adet sulama projesinden 5 adetinin yer teslimi yapılmış olup inşaat çalışmaları devam etmektedir.

İnşaatı devam eden işlerden Salman Köyü Yeraltısuyu Sulaması işi tamamlanmış ve 1.100 da arazi sulamaya açılmıştır. 8.170 da arazi sulayacak olan Osmancık İncesu Göleti Sulaması projesinde ise %61 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır. 3.690 da arazi sulayacak olan Derekargın Barajı Sulaması ve 1.780 da arazi sulayacak olan Oğuzlar Barajı Sulaması işlerinde ise yer teslimi yapılmış olup 2021 yılında inşaatına başlanacaktır. Ayrıca Ortaköy Pınarlı Gölet’inin kapalı sistem sulama tesisi ihalesi yapılmıştır.

Çankırı ve Çorum İllerine hizmet edecek ve Çorum ilinde 63.700 da arazi sulayacak olan Tımarlı Sulaması işinde Çorum İli sınırlarında çalışmalar başlamış olup ilk aşamada 30.000 da arazi ve yıl sonuna kadar da tamamının sulamaya açılması planlanmaktadır.”

İÇMESUYU PROGRAMI

“Çorum Koçhisar İçmesuyu İsale hattı ile yıllık 12.12 milyon m³ içme ve kullanma suyu temini sağlanacaktır. Şu an % 40 seviyesinde olan inşaat çalışmaları tüm hızıyla devam etmekte olup 2021 yılı sonuna kadar bitirilmesi hedeflenmektedir.

Çorum Osmancık İçmesuyu İsale Hattı ve Çorum Osmancık İçmesuyu Arıtma Tesisi yapım işleri ise toplam 63.000.000 TL proje bedeli ile yatırım programımızda yer almaktadır.”

PLANLAMA VE PROJE PROGRAMI

“Kurumumuzun 2020 yılı Planlama ve Proje programında bulunan 27 adet Baraj, 7 adet Gölet, 50 adet Sulama Şebekesi ile ileri vadede ilimizde 462.940 da arazinin daha sulanması sağlanacaktır.”

“TOPLULAŞTIRMA PROGRAMI”

“Alaca Arazi Topluluştırma ve TİGH işi kapsamında Alaca İlçesine bağlı 18 köy ve 3 mahalle yer almakta olup, proje alanı 18.930 ha’dır. 2020 yılı sonu itibari ile 7 köy ve 3 mahallede tapu tescili yapılmıştır. 10 köyün tün askı süreçleri tamamlanmış, yer teslimleri yapılmış olup, tescil aşamasındadır.

Düvenci Arazi Toplulaştırma ve TİGH işi kapsamında ise Merkez İlçeye bağlı 10 köy ve 1 belde ile Mecitözü İlçesine bağlı 8 köy yer almakta olup, proje alanı 25.000 ha’dır. 2020 yılı sonu itibari ile 3 köy ve Büyük Düvenci Beldesine bağlı 2 mahallenin 3. askıları tamamlanarak yer teslimi yapılmış olup, tescil aşamasındadır. 7 köy ve Büyük Düvenci Beldesine bağlı 3 mahallede askı süreçleri devam etmektedir.” (Haber Merkezi)