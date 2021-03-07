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Dr.Turhan Kılıçcıoğlu saygıyla, özlemle anıldı

Çorum’un efsane belediye başkanlarından merhum Dr. Turhan Kılıçcıoğlu, aramızdan ayrılışının 27. yıldönümü nedeniyle, saygı, şükran ve rahmetle anıldı. 

Güncel 07.03.2021, 18:44
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Dr.Turhan Kılıçcıoğlu saygıyla, özlemle anıldı

Çorum’un 16 yıl belediye başkanlığını yapan Dr. Turhan Kılıçcıoğlu, yeniden aday olarak 27 Mart 1994 yerel seçimlerine hazırlandığı sırada, 7 Mart 1994 tarihinde geçirdiği beyin kanaması sonucu hayata veda etmişti. 
Dr. Kılıçcıoğlu’nun  anısı önünde saygıyla eğiliyoruz. (Haber Merkezi)
 

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