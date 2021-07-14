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Drone ile trafik denetimi yapıldı: 10 sürücüye 3 bin TL ceza

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği personelince drone ile trafik denetimi yapıldı.

Güncel 14.07.2021, 18:58
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Drone ile trafik denetimi yapıldı: 10 sürücüye 3 bin TL ceza

Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekipleri İskilip yolu üzerinde drone ile hatalı sollama ve şerit ihlali denetimi yaparken, Karayolları Trafik Kanunu’nun 54/1-a maddesine istinaden 10 araç sürücüsüne 3 bin 140 TL idari para cezası karar tutanağı düzenlendi.
İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada; “İl genelinde trafik düzeninin sağlanması, araç ve yaya güvenliğinin korunması amacıyla drone ile denetimlerimiz aralıksız devam edecektir” denildi.
(Ömür SOYTEMİZ)
 

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