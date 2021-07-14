Drone ile trafik denetimi yapıldı: 10 sürücüye 3 bin TL ceza
Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği personelince drone ile trafik denetimi yapıldı.
Güncel 14.07.2021, 18:58
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Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekipleri İskilip yolu üzerinde drone ile hatalı sollama ve şerit ihlali denetimi yaparken, Karayolları Trafik Kanunu’nun 54/1-a maddesine istinaden 10 araç sürücüsüne 3 bin 140 TL idari para cezası karar tutanağı düzenlendi.
İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada; “İl genelinde trafik düzeninin sağlanması, araç ve yaya güvenliğinin korunması amacıyla drone ile denetimlerimiz aralıksız devam edecektir” denildi.
(Ömür SOYTEMİZ)
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