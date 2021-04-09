İl Emniyet Müdürlüğü, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Buharaevler üzerinde drone ile kırmızı ışık denetimi yaptı. Kavşakta kırmızı ışıkta geçen sürücüler drone ile tespit edildi. Kırmızı ışıkta geçtiği belirlenen sürücüler trafik ekipleri tarafından durduruldu. Kural ihlali yapan 14 sürücü toplamda 4 396 TL cezası uygulandı. Yetkililer denetimlerin süreceğini, herkes kurallara uyması gerektiğini belirttiler.