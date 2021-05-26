Drone ile emniyet kemeri takmayan sürücülere denetim

Çorum’da Osmancık Yolu, İtfaiye Müdürlüğü Önü, İskilip Yolu, Akşemseddin Caddesi, Ata Caddesi, Dr.Sadık Ahmet Caddesi, Eski Ekin Yolu, Bahabey Caddesi ve İnönü Caddesi olmak üzere toplam 8 ayrı noktada, İnsansız Hava Aracı (DRONE) ile yapılan denetimde sürücülere ceza kesildi.

Aynı anda sivil trafik görevlileri tarafından tespit edilerek yapılan emniyet kemeri ihlali denetiminde toplam 35 araç sürücüsüne Karayolları Trafik Kanunu’nun 78/1-A (Emniyet Kemeri Takmamak) maddesinden idari işlem uygulandığı açıklandı.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada ayrıca 3 araca da diğer muhtelif maddelerden olmak üzere toplamda 38 araca idari işlem yapıldığı, toplam 6 bin 472 TL Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı tanzim edildiği ve iki aracın ise trafikten men edildiği vurgulandı.



(Haber Merkezi)

