Drone ile denetimde 13 sürücüye para cezası

Çorum Emniyet Müdürlüğü, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli ekiplerince, Çevreyolu İskilip kavşağında havadan drone destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

Ekipler, kırmızı ışık ihlali ile hatalı sollama yapan ve emniyet kemeri takmadığı tespit edilen 13 sürücüye ilgili maddelerden toplam 4 bin 82 liralık idari para cezası kesti. Ayrıca sürücülerin pandemi kurallarına da uyup uymadıkları kontrol erildiği bildirildi.

(Yusuf ÇINAR)