Dr.İsmail ve Hasan Özkubat annelerini kaybetti
Çorum eşrafından merhum Muharrem Özkubat'ın eşi, Radyoloji Uzmanı Dr. İsmail Özkubat, Çorum Belediye Meclisi'nin eski üyelerinden Hasan Özkubat, Nilüfer Çay, Ali Özkubat ve Figen Can'ın anneleri Zeliha Özkubat (91), dün gece saat 23.00 sıralarında, çoklu organ yetmezliği nedeniyle bir haftadır yoğun bakımda tedavi gördüğü Çorum Özel Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Güncel 05.04.2022, 10:05
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Zeliha Özkubat'ın cenazesi bugün saat 11.00'de Özel Hastane'den alınarak Ulucami'ye getirilecek, öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazından sonra Ulumezar'da toprağa verilecek.
ÇORUM HABER merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.
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