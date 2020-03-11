Dr. Ülkü Sema Aydın bugün Çorum’a geliyor

Çorum Tabip Odası Başkanı Doç. Dr. Çağatay Çağlar tarafından yapılan açıklamada Askeri Tabip Dr. Ülkü Sema Aydın’ın Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Şehit Fikret Metin Öztürk Konferans Salonu’nda bugün saat 16.00’da sağlık çalışanlarıyla buluşacağı belirtildi.

DR. ÜLKÜ SEMA AYDIN KİMDİR?

İlk kadın subay olan Dr. Ülkü Sema Aydın, 1931 yılında İstanbul’da doğdu. İlkokula Ankara’da başlayan ve İzmir Karşıyaka’da bitiren Aydın, İzmir Kız Lisesi’ni yatılı kazanarak 1948 yılında bitirdi. Ankara Tıp Fakültesi’ni kazandı ve son sınıfta Askeri Tıbbiye’ye girerek 1957 Şubat ayında Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 34. Yılında Türk Silahlı Kuvvetleri’rne giren ilk kadın subay oldu.

ABD, Fransa, Almanya’daki askeri görevlerinin ardından GATA’da çocuk ihtisası yapan Aydın, 1965 yılında Genelkurmay karargahı doktorluğuna tayin edildi. 1970 yılında Kıdemli Binbaşı rütbesi ile istifa ederek ordudan ayrıldı. 1974 yılında ise Sağlık Bakanlığı’ndan emekli olan Aydın, 1991 yılına kadar özel kurumlarda doktorluğa devam etti.

(Haber Merkezi)