Dr. Turhan Kılıçcıoğlu anıldı

Çorum’un 17 yıl Belediye Başkanlığı’nı yapan Dr. Turhan Kılıçcıoğlu, aramızdan ayrılışının 27. yıldönümü nedeniyle Ulumezar’daki kabri başında anıldı.

Anma programına; CHP Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, İl ve Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Tuncay Yılmaz ve bazı partililer katıldı. CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız ise İstanbul’da bir programda olması nedeniyle anma etkinliğine katılamazken, yayınladığı mesajda Kılıçcıoğlu’nun hizmetlerinin unutulmayacağını belirtti.

Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz de Çorum’un tüm mahallelerine, toplumun tüm kesimlerine eşit bir şekilde yaklaşan, belediyecilik anlayışı, hizmetleri ve fikirleriyle Çorumluların gönlünde iz bırakan Turhan Kılıçcıoğlu’nun unutulmayacağını, vefatının 27. yılında saygı, özlem ve rahmetle andıklarını ifade etti.

CHP heyeti, Kılıçcıoğlu’nun mezarına karanfil bırakarak dua etti.

Kılıçcıoğlu, Çorum Belediye Başkanı sıfatını taşırken ve 27 Mart 1994 tarihindeki seçim için yeniden aday olmuş, seçimlere 20 gün kala 7 Mart 1994 günü ani bir beyin kanaması sonucu 63 yaşında aramızdan ayrılmıştı. (Haber Merkezi)

