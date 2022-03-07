Dr. Turhan Kılıçcıoğlu anıldı

17 yıl Çorum Belediyesi Başkanlığı’nı yapan Dr. Turhan Kılıçcıoğlu, aramızdan ayrılışının 28. yıldönümü nedeniyle Ulumezar’daki kabri başında anıldı.

Anma programına; CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, CHP Çorum Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, İl ve Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Tuncay Yılmaz ve Meclis üyeleri, İl Genel Meclisi Grup Başkanvekili Yıldız Bek, Kadın Kolları Başkanı Kamile Anar, Gençlik Kolları Başkanı Onur Topkül ve bazı partililer katıldı.

İl Başkanı Tahtasız, Kılıçcıoğlu’nun Çorum’un tüm mahallelerine ayrım yapmaksızın eşit hizmetler sunduğunu belirterek, “Yaptıkları hizmetler asla unutulmayacak. Belediye Meclisi üyelerimiz de Kılıçcıoğlu’nun izinden giderek Çorum’un sorunlarını çözmek için çaba gösteriyor” dedi.

Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, Çorum’un tüm mahallelerine, toplumun tüm kesimlerine eşit bir şekilde yaklaşan, belediyecilik anlayışı, hizmetleri ve fikirleriyle Çorumluların gönlünde iz bırakan Turhan Kılıçcıoğlu’nun unutulmayacağını, vefatının 28. yılında saygı, özlem ve rahmetle andıklarını ifade etti.

Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Tuncay Yılmaz ise Kılıçcıoğlu’nun 17 yıl boyunca yaptığı hizmetlerle kendisine oy veren-vermeyen herkesin takdirini topladığını söyledi.

Anma programında konuşan diğer katılımcılar ise Kılıçcıoğlu’nun kişiliği, hizmetleri ve belediyecilik anlayışı ile örnek olduğunun altını çizerek, özlemle, saygıyla andıklarını söylediler.

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız ve beraberindeki yöneticiler, Kılıçcıoğlu’nun mezarına çiçek dikti.

Daha sonra ise ÇORUM HABER fahri köşe yazarı, emekli imam-hatip Fikrettin Çıplak tarafından dua okundu.

Kılıçcıoğlu, Çorum Belediye Başkanı sıfatını taşırken ve 27 Mart 1994 tarihindeki seçim için yeniden aday olmuş, seçimlere 20 gün kala 7 Mart 1994 günü ani bir beyin kanaması sonucu 63 yaşında aramızdan ayrılmıştı.

(Taner ŞİMŞEK)

