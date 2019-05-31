Dr. Turgut Velidedeoğlu’nun eşi Raife Velidedeoğlu’nu kaybettik

Eğitimci-ressam Alev Burhanoğlu, iş kadını Şule Velidedeoğlu ve Dr. Ateş Velidedeoğlu’nun anneleri, Ankara’da yaşayan ressam Tuğrul Velidedeoğlu’nun da yengesi olan Raife Velidedeoğlu, uzunca bir süreden beri rahatsızdı.

Raife Velidedeoğlu’nun cenazesi, yarın Ulucami’de öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra Ulumezar’da toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.