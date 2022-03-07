Dr. Turgut Velidedeoğlu toprağa verildi

Geçtiğimiz gün öğlen saatlerinde tedavi görmekte olduğu Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybeden Dr. Mustafa Turgut Velidedeoğlu toprağa verildi. Dr. Velidedeoğlu, koronavirüs salgınına yakalandıktan sonra iyileşmesine rağmen, böbrek yetmezliği nedeniyle rahatsızlanması üzerine Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alınmıştı.

İki yıl önce kaybettiğimiz merhume Raife Velidedeoğlu’nun eşi, Ressam, minyatür sanatçısı Alev Burhanoğlu, Şule Velidedeoğlu ve Dr. Ateş Velidedeoğlu’nun babaları, Ankara’da yaşayan ressam Tuğrul Velidedeoğlu’nun ağabeyi ve Yusuf Burhanoğlu’nun kayınbabası olan Dr. Velidedeoğlu’nun cenazesi Ulucami’de ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Ulumezar’da toprağa verildi.

Cenazeye ailesi ile birlikte Çorum Sağlık İl Müdürü Dr. Ömer Sobacı, Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Aşıla, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Tabip Odası Başkanı Dr. Mustafa Azak, çok sayıda sağlıkçı ile vatandaş katıldı.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Ömür SOYTEMİZ)

